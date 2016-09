Londrina: Festival Londrix tem pré-lançamento nesta quarta-feira (14)

Cultura

Teatro Zaqueu de Melo recebe o “Sarau: Prosa, poesia e outras delícias”, com entrada franca

O Teatro Zaqueu de Melo recebe nesta quarta-feira (14), às 19h30, o “Sarau: Prosa, poesia e outras delícias”. O evento marca o pré-lançamento do Festival Literário de Londrina (Londrix), realizado pela Atrito Arte Artistas & Produtores Associados (AARPA). A entrada é gratuita, e o evento é voltado a toda comunidade londrinense.

Na programação do Sarau, estão previstas pequenas amostras das ações culturais desenvolvidas pela AARPA através da Vila Cultural Cemitério de Automóveis. Haverá apresentações de dança contemporânea com Luana Vidotte e Jorge Fortunato, e exposição de artes visuais com Jéssica Bozzi, Caio Souza e Brayan Thompson. Também estão previstas performances de poesia na voz de atores como Christine Vianna, Mário Fragoso, Beatriz Vianna, Edra Moraes, Leandro Benevides, e a apresentação do espetáculo de circo teatro “Dupla de dois”, com os palhaços Carabina e Leleca, interpretados por Sergio Mello e Leandra Azevedo, respectivamente.

Segundo a diretora do Londrix, Christine Vianna, o evento de pré-lançamento ocorre em todas as edições do Festival. “Neste ano, vamos dar ênfase para as ações que o projeto realiza, como o Leia Londrina, Um dedo de prosa nas escolas, Assalto Literário, entre outros. É uma ótima oportunidade para quem ainda não conhece estes trabalhos, ter contato com as atividades que o Londrix promove”, contou.

O Londrix 12 anos será realizado entre os dias 21 e 27 de novembro. Neste ano, o Festival comemora 12 anos de existência, com a missão de formar cidadãos conscientes, tocados pela literatura e todas as suas formas de manifestação. Durante todo o período de atividades, o Londrix reuniu, promoveu, valorizou e difundiu autores representativos da literatura brasileira, e transitou entre todas as formas de manifestação artístico-literária através de debates, palestras, performances, saraus, shows, peças, oficinas, feira de livros e projetos de extensão à comunidade.

Inscrições

As inscrições de trabalhos para o Festival foram prorrogadas até 30 de setembro. São aceitas propostas nas seguintes categorias: debates e palestras, lançamentos de livros, atividades infantis, shows e performances e oficinas literárias. O edital completo está disponível no site www.londrixfestivalliterario.com.br, onde também podem ser feitas as inscrições.

Pela internet, é necessário enviar uma cópia da proposta, o currículo do autor, e preencher a ficha de inscrição, que estará disponível até o dia 30 de setembro. Também é possível fazer a inscrição através dos Correios. O candidato deverá enviar uma cópia da sua proposta, seu currículo, e a ficha de inscrição preenchida. A postagem deverá ser efetuada até 30 de setembro, comprovada pelo carimbo do Correios. O material deve ser encaminhado ao Festival Literário de Londrina – Londrix 12 anos, no endereço Rua João Pessoa, 103-A, Londrina, PR. CEP: 86020-220.

Também foram prorrogadas as inscrições para a 5ª Mostra Londrix Vídeo Poema, que serão aceitas até 30 de setembro, pelo site do Festival.

O Londrix e a Vila Cultural Cemitério de Automóveis contam com patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

NC/PML