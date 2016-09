Paratleta de Londrina estreia nos Jogos Rio 2016

Esportes

Igor Alex Tofalini é beneficiado por programa de incentivo ao esporte, o Feipe; ele integra a seleção de Paracanoagem que disputa provas a partir desta quarta-feira (14)

Um dos representantes de Londrina nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, Igor Alex Tofalini, da seleção brasileira de Paracanoagem, faz sua estreia na competição nesta quarta-feira (14). O paratleta é integrante da equipe do Iate Clube de Londrina que recebe incentivos do Fundo Especial de Investimento a Projetos Esportivos (FEIPE). O programa dá incentivo às práticas esportivas e é desenvolvido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL), por meio de projetos que recebem recursos municipais.

Tofalini entra na água da Lagoa Rodrigo de Freitas às 9h30 para disputar a prova de 200 metros, válida pelas eliminatórias da categoria KL2, na qual o atleta pode utilizar os braços e o tronco para movimentar o caiaque. A partir das 10h30, ele compete novamente pela fase semifinal. As finais da Paracanoagem serão disputadas na quinta-feira (15), a partir das 9 horas.

Essa é a estreia da Paracanoagem nos Jogos Paralímpicos. Na Rio 2016, os atletas disputam seis provas valendo medalhas, sendo três no masculino e três no feminino, nas categorias KL1, KL2 e KL3. Igor é um dos três representantes de Londrina nesta edição dos Jogos. Também estão competindo Teresinha de Jesus Correia dos Santos, do atletismo, que conquistou medalha de bronze na prova de cem metros da classe T-47, e Márcia Cristina de Menezes, do Halterofilismo.

Sobre o atleta

Igor Alex Tofalini tem 32 anos de idade e também é conhecido pelo apelido de “Peão das Águas”. Durante 11 anos, o paratleta viveu competindo em rodeios por todo o Brasil. Em 2011, numa prova de rodeio em Iguaraçú (PR), ele sofreu uma queda grave e, ao lesionar a 12ª vértebra da região torácica, perdeu o movimento das pernas.

Ele encontrou motivação no esporte para prosseguir e já pratica a Paracanoagem há quase três anos, integrando a equipe do Iate Clube de Londrina, composta atualmente por sete paratletas. Para chegar aos Jogos Rio 2016, o atleta foi campeão da Copa Brasil de Canoagem nas provas de 200 e 500 metros. O êxito na competição, realizada este ano, em São Paulo, colocou o paratleta entre os melhores remadores do País e garantiu uma vaga na seleção brasileira de Paracanoagem.

Incentivo municipal

O incentivo para a Paracanoagem em Londrina, viabilizado através dos recursos do Feipe, colabora para que a modalidade tenha condições de manter um alto nível de competitividade. O Fundo proporciona uma série de benefícios aos atletas. Isso inclui a compra de equipamentos, caiaque, remo, barco, uniformes e outros materiais. Além disso, por meio do incentivo são custeadas viagens dos atletas para a disputa de competições.

Milhares de atletas, jovens e adultos, paratletas, técnicos e integrantes da comissão técnica já foram beneficiados pelo FEIPE. Centenas de projetos das mais variadas modalidades foram contemplados com o recurso. Desde 2013, a FEL, através do Feipe, destinou cerca de R$ 9 milhões a projetos que abrangem diversas modalidades esportivas como atletismo, basquete, beisebol, karatê, futsal, ginástica, natação, taekwondo, voleibol e ciclismo. Em 2016, o valor aprovado para o Feipe foi de R$ 4.210.000,00, contemplando 50 projetos de diversas modalidades.

Renan Oliveira/NC/PML