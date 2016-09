Comissão de Direito Eleitoral da OAB-Londrina realiza Encontro com os candidatos

Londrina

A Comissão de Direito Eleitoral, em parceria com a diretoria da OAB-Londrina, Comitê 9840, Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Londrina e União de Juristas Católicos, realiza o encontro com os candidatos à prefeitura de Londrina no próximo dia 19 de setembro. O evento, denominado Encontro com o Candidato, está agendado para 19 horas, com término previsto para 22 horas.

No encontro, os candidatos terão a oportunidade de se apresentar no prazo de 3 minutos e 5 minutos para expor suas propostas para melhorar a cidade.

O vice-coordenador da comissão, Ademir Felipe Lelis Junior, ressalta que os candidatos serão questionados sobre temas relacionados à administração pública que possuem relação com advocacia e demais assuntos de interesse dos participantes.

As presenças devem ser confirmadas por fone ou diretamente na secretaria da OAB-Londrina até 15 de setembro.

Sincolon e Sescaptambém recebem candidatos à prefeitura

O Sindicato dos Contabilistas de Londrina e Região (Sincolon) e Sescap também receberão os candidatos à Prefeitura de Londrina no próximo dia 21, 8h30, na sede do Sincolon. No encontro, dirigido aos contabilistas, estarão em pauta os projetos para o desenvolvimento do município e para o equilíbrio das contas públicas.