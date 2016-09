A razão profunda da corrupção

Artigos e Opinião

Por que há tanta corrupção econômica no mundo moderno? Por que tantos querem aproveitar-se de sua situação – políticos, empresários, simples funcionários etc. – para agir de modo a tirar dela benefícios ilegais e imorais? Plinio Corrêa de Oliveira abordou o tema em brilhante exposição feita em 1993, que nos dá a chave do problema. Limitamo-nos a transcrever alguns trechos dessa palestra, que foi gravada na ocasião.(*)

“O eixo da problemática não se encontra primordialmente na forma de governo nem no sistema econômico. Ele reside no grau de moralidade pública e, em particular, no comportamento dos homens públicos, numa ou noutra forma de governo, num ou noutro sistema econômico. Onde há pessoas que tomam a sério a existência de Deus, e cumprem, de fato, sua Lei, tais coisas não acontecem.

“Mas, em países onde a população crê na existência de Deus sem seriedade, ou cumpre a sua Lei também de modo não sério, certo número de pessoas pode roubar, beneficiando-se de bens que não são seus.

“Não estamos, portanto, em presença de uma questão principalmente econômica, embora tenha algo de econômico; nem tampouco em face de uma questão principalmente política, se bem que tenha algo de político. Estamos diante de uma temática que, apesar de conter reflexos econômicos e políticos, é fundamentalmente religiosa e moral. Onde não há religião nem moral, onde há aniquilamento do valor religioso, da Fé, as coisas necessariamente caminham rumo ao esboroamento completo de toda a ordem econômica, política e social.

“É claro que se deve reprimir de modo categórico toda espécie de ilegalidade e de imoralidade. Entretanto, simplesmente punindo os ladrões, nunca se chegará à eliminação do roubo. Porque o número de ladrões tende a crescer, a bem dizer indefinidamente, num país em que a maioria esmagadora da população não cumpre os Dez Mandamentos da Lei de Deus. E crescendo o número de ladrões, aumentam os roubos. O problema é fundamentalmente moral e, a esse título, envolve também um problema religioso. [...]

“Na verdade, porém, muitas pessoas que admitem estar a irreligiosidade na origem de todo mal, não desejam absolutamente propagar a religião, de maneira a criar um ambiente de austeridade, de severidade moral. Pois isso as obrigaria a mudar seu modo de viver.

“Para debelar tal situação é preciso exercer-se um apostolado de caráter essencialmente religioso, que atraia a graça divina. E, com o auxílio desta, um apostolado que toque as almas, as inteligências, as vontades realmente, de maneira a alcançar verdadeiras conversões. E a partir dessas, alguma coisa pode ser feita.

“Ora, tais conversões são evidentemente dificílimas de se obter em épocas de imoralidade generalizada, pois as pessoas estão muito afeiçoadas às vantagens que esta lhes traz. E, portanto, estarão pouco propensas a abandonar a má vida. [...]

“Para se converter, o homem contemporâneo deverá ser dócil à recomendação de Nossa Senhora de Fátima à humanidade, em 1917, a saber: penitência e oração.”

(*) http://www.pliniocorreadeoliveira.info/DIS_93-12-04_Havera_solucao_caos_atual.htm#.V8nec4-cHDc

Gregorio Vivanco Lopes é advogado e colaborador da ABIM