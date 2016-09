Dia da Sergipe movimenta centro comercial de Londrina

Londrina

No último sábado, mais de 20 parceiros promoveram atividades recreativas, culturais e voltadas para a saúde, beleza e bem-estar em quatro quarteirões da Rua Sergipe

No último sábado, dia 10, aconteceu a 5ª edição do Dia da Sergipe, na mais tradicional rua de comércio de Londrina. Quem passou pelo centro pode participar de dezenas de atividades concentradas em quatro quarteirões, da rua João Cândido até a Mato Grosso, que ficaram fechados para a passagem de veículos entre as 9 e 16 horas. A campanha busca evidenciar a rua Sergipe não apenas como um local de consumo, geração de negócios e lazer, mas como patrimônio cultural da cidade.

Mais de 20 parceiros promoveram atividades recreativas, culturais e voltadas para a saúde, beleza e bem-estar. Os londrinenses que circularam pela rua Sergipe tiveram a oportunidade de assistir a apresentações de dança, música, exposições. Além disso, a programação contou com doação de sangue, aferição de pressão, teste de glicemia, doação de animais, corte de cabelo, carrinho de pipoca e algodão doce, oficinas e atividades para crianças, entre várias outras atrações.

A consultora do Sebrae/PR, Leda Terabe, informou que o Dia da Sergipe é uma das ações do Projeto de Revitalização de Espaços Comerciais – Rua Sergipe, que prevê a revitalização da rua. “O nosso objetivo é trazer para a rua Sergipe as características capazes de atrair e influenciar consumidores, aumentando a competitividade e atratividade do espaço. Transformá-la em um shopping a céu aberto”, reforçou. Ela acrescentou ainda que, para a revitalização do espaço, são necessárias ações que promovam o desenvolvimento socioeconômico, como a realização de campanhas específicas para os lojistas da Sergipe.

O Projeto Nova Sergipe prevê ações de melhoria de ambiente, como mobiliário urbano, iluminação, calçadas, ações de marketing coletivo, como eventos e campanhas promocionais e programa de capacitação. O trabalho é fruto da união de esforços entre poder público, entidades, parceiros e empresários que, através de um grupo gestor, desenvolvem ações para a revitalização do espaço. É uma realização da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Paraná (Fecomércio PR), Sesc e Senac; Sebrae/PR; Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval); Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL); Rede Massa; Unifil , Prefeitura Municipal de Londrina e empresários.

Na avaliação do gerente regional do Sebrae/PR em Londrina, Heverson Feliciano, a quinta edição do Dia da Sergipe demonstra o sucesso dos projetos de revitalização comercial. “Temos que apostar nesse processo como forma de valorização do comércio varejista”, incentivou. Ele lembrou que projetos como este são de médio e longo prazo. “Quando as entidades e empresas se unem, planejam e começam a estabelecer ações, conseguem ter bons resultados”, argumentou. Entre os benefícios alcançados até agora, segundo Feliciano, estão a melhoria do visual da rua, aumento da segurança e do desejo de consumo nas lojas da rua Sergipe.

Roberto Martins, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval), disse que ações como o Dia da Sergipe devem ser incentivadas, pois beneficiam tanto a comunidade como os comerciantes, que podem aproveitar o evento para fazer promoções. “Nós, enquanto sindicato, temos a obrigação de colaborar e participar de ações de promovam a satisfação dos consumidores e incentivem as vendas”, destacou.

A direção do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) se surpreendeu com a participação dos londrinenses no evento. Denny Enzo Yamashita, gerente executivo da entidade em Londrina, disse foram feitos 130 cortes de cabelo, enquanto que na edição passada foram 90. “A cada ano cresce a participação da população. Para a próxima edição, pensamos em aumentar a o número de colaboradores”, adiantou. O Serviço Social do Comércio (Sesc) ofereceu, durante o evento, oficinas artísticas para crianças, jogos de mesa e aulas e apresentações de dança de salão.

Londrinenses aprovam evento

As apresentações de dança divertiram crianças e adultos. A família de Erika Harue foi surpreendida pela performance do grupo RyuKyu Koku Matsuri Daiko (RKMD). “Não sabíamos da apresentação e nem da festa, mas está muito animada”, contou. Ela foi até o centro de Londrina para passear com a cunhada, o marido e o filho, que aproveitou para saborear um algodão doce.

Já Regina Celia Barbosa confessa que marca presença em todos os Dias da Sergipe. “Acho o evento muito importante, porque incentiva as pessoas a conhecerem a rua e as lojas”, opinou. Ela, que gosta muito de arte e dança, curtiu bastante as apresentações musicais. “Muitos estão assistindo pela primeira vez, vemos que há um interesse bem grande das pessoas”, acrescentou.

Dia da Sergipe é sucesso

Ângelo Pamplona, comerciante de um restaurante de self-service na Sergipe e diretor comercial da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), diz que o Dia da Sergipe é sempre um sucesso e cumpre bem o objetivo de trazer a comunidade para a rua, ao mesmo tempo em que ela recebe diversas ações sociais. “A revitalização da Sergipe é muito importante, porque a rua é histórica e estava degradada. Agora, ela volta a recuperar o status que tinha na cidade”, afirmou.

“A revitalização trouxe mais pessoas para o comércio e isso é muito bom, não apenas para o aumento do movimento para os lojistas, mas também para apresentar a rua”, destacou a comerciante de uma ótica Patrícia de Barros Pinange. Ela lembra, porém, que ainda há muito a ser feito. “Tem que terminar as calçadas e ainda falta o mobiliário urbano”, apontou. O diretor de uma loja de roupas localizada na Rua Sergipe Rafael Teló se disse satisfeito com as mudanças ocorridas nos últimos cinco anos. “As pessoas acabaram se esquecendo do centro. E quando existe um evento como esse, o nome da rua é divulgado”, avaliou.

O Dia da Sergipe, realizado anualmente, é uma ação do Projeto Nova Sergipe, que prevê a revitalização do espaço comercial. O evento é promovido numa parceria entre Sebrae/PR, Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval), Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), Senac, Sesc Aeroporto, Sesc Cadeião Cultural, Sesc Fernando de Noronha, Secretaria de Cultura de Londrina, Centro Universitário Filadélfia (Unifil), Rede Massa, Massa FM, Associação de Direitos dos Animais (ADA), Amigo Bicho, Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Conserv Limp, Hospital do Câncer, Instituto de Hematologia de Londrina (IHEL), Lar Anália Franco, Soul Londrina, Museu de Arte de Londrina, RyuKyu Koku Matsuri Daiko (RKMD), Academia Madureira, Refriko, A rua dança a cidade, Estúdio LG.

Asimp/Sebrae/PR