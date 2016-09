Instituições financeiras já liberaram R$ 21,3 bi de crédito para a safra 2016/2017

Agronegócio

Um dos destaques é o crédito de investimento, com crescimento de 34%

As contratações do crédito rural da agricultura empresarial nos dois meses da safra agrícola 2016/2017 - julho e agosto - foram de R$ 21,3 bilhões, o que representa 12% do total programado de R$ 183,9 bilhões.

O valor é 19,76% inferior ao do mesmo período da safra anterior. Segundo a Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o motivo é que, este ano, cerca de R$ 10 bilhões foram antecipados nos meses de maio e junho no pré-custeio. Nos anos anteriores, o pré-custeio só foi liberado em julho e agosto.

Por outro lado, em 2016 um dos destaques é o crédito de investimento, que alcançou R$ 3,6 bilhões em julho e agosto deste ano, alta de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Três linhas de financiamento se sobressaem: Moderfrota, Procap-Agro e Pronamp, o que, de acordo com a SPA, sinaliza para uma possível retomada dos investimentos no campo.

A contratação de recursos destinados à comercialização também apresentou crescimento, da ordem de 20%, chegando a R$ 4,4 bilhões.

De acordo com os estudos dos técnicos da SPA, o custeio pecuário segue apresentando incremento. Nos dois primeiros meses da safra 2016/2017, totalizou R$ 3,3 bilhões, alta de 13%.

Nas liberações de crédito nas modalidades de custeio e comercialização, as cooperativas de crédito tiveram aumento de 15%, alcançando R$ 2,8 bilhões.

LCA

As contratações com recursos procedentes da emissão da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) passaram de R$ 1,5 bilhão em julho/agosto de 2015 para R$ 2,7 bilhões no mesmo período deste ano. Deste total, R$ 1,3 bilhão são de juros controlados.

Confira aqui o estudo sobre o financiamento agropecuário safra 2016/2017.

Inez De Podestà/Asiimp/Mapa