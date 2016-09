MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina apresenta goleiro cubano

Esportes

Michael Bravet, de 35 anos, já jogou nove edições da Liga Nacional e disputou as Olimpíadas de 2000, em Sidney

A tarefa de defender o gol da MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina na Liga Nacional de handebol masculino de 2016 terá um cubano como postulante. Michael Bravet, de 35 anos, natural de Havana, é naturalizado dominicano é já defendeu a seleção daquele país em torneios internacionais, como os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara-MEX, em 2011.

Bravet também conhece bem o Brasil. Chegou ao país em 2005 e já defendeu clubes tradicionais, como São Caetano, Taubaté e São José dos Campos, todos de São Paulo. A Liga Nacional também não é novidade. São nove edições no currículo e um título, conquistado com o Taubaté, em 2013.

Experiente, ele dá a receita para o jovem time londrinense conseguir ir longe na competição. “O mais importante para ter sucesso é manter a concentração a 100% em todos os jogos, pois é uma competição de tiro curto, e qualquer tropeço fora do planejamento traçado pela comissão técnica pode custar caro, às vezes até a classificação para a próxima fase”, ensinou o arqueiro, que já defendeu também a seleção cubana e jogou os Jogos Olímpicos de Sidney, em 2000.

O técnico Giancarlos Ramirez elogiou o novo contratado. “É um jogador bastante experiente, que chega com a minha confiança. Já jogou muitas ligas, torneios importantes por seleções e vai acrescentar muito em quadra e ao grupo também. Acredito que a equipe ganha muito com a sua chegada”, avaliou o comandante.

Com a chegada de Bravet, o elenco agora conta com três estrangeiros. Além do cubano, o grupo já conta com os uruguaios Francisco Ancheta (armador esquerdo) e Gabriel Chaparro (pivô).

O time estreia na Liga Nacional na próxima quinta-feira, às 20 horas, no Moringão, diante do Juiz de Fora-MG.

Rafael Souza/Asimp