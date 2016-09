Desenvolvimento econômico será tema de encontro com candidatos a prefeito de Londrina

Londrina

Amanhã, 15, o Grupo de Defesa Econômica de Londrina (G7) realizará um encontro com os postulantes ao cargo de prefeito da cidade, intitulado “Sua Excelência, o Eleitor: os compromissos dos candidatos com o desenvolvimento econômico de Londrina”. O G7 é composto pelas maiores entidades do setor empresarial em Londrina: ACIL, Sociedade Rural do Paraná, Sinduscon, Sincoval, Sindimetal, Sescap e Secovi.

Todos os candidatos já confirmaram a participação. Eles irão responder a questões de uma pauta comum de reivindicações formulada pelas entidades. Os temas contemplam o plano estratégico para o desenvolvimento de Londrina, a desburocratização para estimular a economia e a simplificação dos processos na prefeitura.

“Tivemos um período de discussão e chegamos a definição de uma pauta onde figuram as aspirações fundamentais do empresariado para tornar o ambiente de negócios do município mais dinâmico. Há quase 80 anos a ACIL luta pelo desenvolvimento de Londrina, mas sabemos que esse avanço depende de fatores essenciais. O encontro será importante para saber como os candidatos pretendem agir para dar condições para que esse desenvolvimento aconteça”, ressalta o presidente da ACIL, Claudio Tedeschi.

O “Sua Excelência, o Eleitor: os compromissos dos candidatos com o desenvolvimento econômico de Londrina” terá início às 8h30, no Auditório David Dequêch, na ACIL, e é restrito aos associados da ACIL e entidades apoiadoras do evento.

Susan Naime/Asimp