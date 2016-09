Startup Day traz empreendedores de sucesso a Londrina

Londrina

Evento será realizado simultaneamente em 47 cidades brasileiras para mobilizar e promover a troca de conhecimento e experiências entre empreendedores

Um dia dedicado para empreendedores ampliarem sua rede de contatos, discutir sobre negócios inovadores, aprender com a experiência de quem é referência nacional e internacional por estar à frente de startups de sucesso e ainda esclarecer muitas das dúvidas que podem aparecer no momento de tirar uma boa ideia do papel. Estas são algumas das propostas do Startup Day, evento nacional que será realizado em 22 de setembro, na sede do Sebrae/PR em Londrina, das 8h30 às 18 horas.

O consultor do Sebrae/PR, Fabrício Bianchi, afirma que o evento vai mobilizar todo o ecossistema ligado a rede de startups da região, além de fortalecer a rede local de empreendedorismo e inovação para a geração de negócios de alto impacto. Segundo ele, entre os convidados confirmados estão Carol Caracas, co-fundadora da Marketing Minds e do Programa Empreenda-se; Pedro Renan Siqueira de Assis, diretor de marketing da We Do Logos; e Felipe Wasserman, CEO da Petite Box.

Startup significa o ato de começar algo. O termo é usado para se referir a empresas jovens e inovadoras, em qualquer ramo ou área de atividade, que buscam desenvolver um modelo de negócio escalável - com o objetivo de crescer cada vez mais - e repetível - capaz de entregar o mesmo produto em escala ilimitada. O evento em Londrina será gratuito, porém limitado a um número máximo de participantes.

O coordenador de Projetos de Startups do Sebrae Nacional, Marcio Brito, diz que o foco do evento será estimular e mobilizar e apresentar casos de sucesso para empreendedores. “O evento vai acontecer, simultaneamente, em 47 cidades brasileiras. É a primeira vez que ocorrerá de forma nacional e com o mesmo foco de atuação”, informa. Segundo Brito, o Sebrae vai aproveitar o encontro para apresentar a sua atuação na área de startups.

Após 20 anos de experiência como executiva de marketing, Carol Caracas criou a Marketing Minds – uma empresa de consultoria e treinamentos – e também o Empreenda-se – programa online de coaching e mentoria dedicado a ajudar profissionais em transição de carreira. “Eu entendi que a internet me permitiria viver da minha paixão, aliada a um novo estilo de vida, mais livre e com mais propósito”, afirma. Em Londrina, ela pretende compartilhar um pouco dessa mudança de “empregada” para empreendedora e abrir os olhos dos participantes para os negócios digitais. “Todo mundo hoje consegue transformar sua paixão em negócio e ter lucro utilizando as estratégias digitais corretas”, garante.

O diretor de marketing da We Do Logos, Pedro Renan Siqueira de Assis, também vai contar aos participantes um pouco da sua trajetória como empreendedor, além dos desafios e principais erros na hora de começar um negócio. Ele deixou a faculdade para empreender e criou a empresa Logovia com ajuda de dois sócios. Com o apoio de uma aceleradora e de investidores-anjos viu a empresa “decolar” em apenas três anos. No ano passado, decidiu fazer uma fusão com a principal concorrente do mercado, a We Do Logos, hoje o maior site de criação de logotipos online para empresas.

Já o CEO da Petite Box, professor e palestrante sobre empreendedorismo, marketing e mídias sociais, Felipe Wasserman, vai falar sobre a importância do Picth – apresentação de curta duração sobre o negócio para possíveis investidores. Ele, que tem um currículo de executivo e trabalhou em várias multinacionais, está à frente da Petite Box, um clube de assinatura para gestante e bebê, desde 2013. Para Wasserman, quem escolhe empreender quer fazer a diferença no mundo com suas próprias ideias e negócios.

Como participar

Os interessados em participar do Startup Day em Londrina já podem se inscrever gratuitamente pelos telefones (43) 3373-8012 ou (43) 3373-8010. O evento será realizado na sede do Sebrae/PR em Londrina, na avenida Santos Dummont 1.335, das 8h30 às 18 horas, de 22 de setembro. As vagas são limitadas.

Asimp/Sebrae/PR