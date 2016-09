Cambé: Mutirão de testes para Hepatite C

Saúde

Campanha humanitária acontece sábado (17/09) na sua cidade. Ação é fruto do maior projeto de erradicação de Hepatite C no país

O Rotary Club realiza um mutirão de testes rápidos de Hepatite C, direcionado para homens e mulheres com mais de 40 anos, em Cambé (PR).

O evento busca quebrar o grande silêncio que existe sobre a doença, diagnosticando portadores do vírus, que desconhecem a situação que se encontram. A doença é assintomática até as suas fases mais avançadas e, geralmente, quando o portador percebe os primeiros sintomas, já é tarde demais e a única possibilidade de cura seria um transplante de fígado.

50 Maracanãs, o número de infectados

No Brasil são cerca de três milhões o total de infectados com o vírus C, o que daria para encher 50 estádios do Maracanã, no Rio de Janeiro.

No mundo, há meio bilhão de pessoas que carregam os vírus das Hepatites B e C e, absurdamente, apenas 5% dos casos estão diagnosticados. A Hepatite C mata duas vezes mais do que a AIDS. Somente nos EUA, em 2015, a Hepatite C matou mais do que todas as doenças infecciosas juntas. Mas, se descoberta e tratada a tempo, ela tem cura.

Campanha Hepatite Zero

Entre os dias 23 e 31 de julho, em todo o Brasil, foi realizada a Semana da Hepatite Zero, o eu detectou vários novos casos da doença. No mesmo momento, os portadores do vírus, recém-diagnosticados, foram encaminhados para atendimento em uma das clínicas da ABPH, onde recebem orientações e tratamento adequado, prolongando a expectativa de vida e até excluindo a necessidade de um possível transplante. O resultado é matéria de estudo e os números finais estão sendo conferidos para divulgação à imprensa, em breve. Eles servirão para ilustrar qual é a real situação da prevalência da doença por municípios e regiões brasileiros.

“A Semana da Hepatite Zero foi um sucesso de público no Brasil, nunca realizamos uma campanha tão grande e com os resultados tão abrangentes. Nosso objetivo é que a mobilização aconteça durante todo o ano, e possamos ajudar cada vez mais na erradicação da doença. Com apoio do Rotary Club, estaremos unidos em um único objetivo: levar tratamento para essas pessoas que não sabem que são portadoras da doença”, destaca Humberto Silva, presidente da Associação Brasileira de Portadores de Hepatites (ABPH).

Data e horário: 17 de setembro de 2016 (sábado) – a partir das 9 horas

Local: Mercado Miliozzi Ltda - Av. José Afonso dos Santos, 590, Jd. Santo Amaro

Sobre o projeto Hepatite Zero

A iniciativa do “Hepatitis Zero Project” partiu de um sonho de um sobrevivente do vírus, o rotariano brasileiro Humberto Silva, que venceu a doença após carregá-la por 38 anos, sem nunca desconfiar. Ele fez um voto de mudar a situação no mundo e hoje, junto ao Rotary Internacional, mobiliza ações para erradicar a doença em mais de 200 países.

Estevão Rinaldi/Asimp