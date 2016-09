Peixonauta neste domingo em Londrina

Cultura

Será neste domingo, dia 18, a apresentação da peça infantil Peixonauta no Teatro – o indiozinho, em Londrina. O espetáculo leva ao palco os queridíssimos personagens brasileiros da série de TV, que tem uma audiência diária de mais de 10 milhões de crianças. A peça será apresentada no Teatro Marista, 16 horas. Os ingressos estão à venda pelo site http://www.diskingressos.com.br/evento/4847 ou nos seguintes pontos fixos de venda: Pátio San Miguel (Av. Higienópolis, 762) ou nas Óticas Diniz (Rua Prof. João Candido, 100; Rua Senador Souza Naves, 158-C; Av. São Paulo, 187; Av. Bandeirtantes, 666-B; Rua Sergipe, 428; e Av. Saul Elkind, 1760). Em todos os pontos fixos são aceitos pagamento com cartões de crédito ou de débito, além de dinheiro. Os valores dos ingressos são R$ 20,00 para meia entrada em casos previstos em lei, e R$ 40,00 inteira.

Benê Bianchi/Asimp