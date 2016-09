Coamo recebe troféu “A Granja do Ano”

Social

A Coamo recebeu, dia 30 de agosto, em Esteio (RS), o troféu “A Granja do Ano 2016”, como destaque no setor Cooperativismo. A entrega foi em evento promovido pela revista A Granja, publicação com 71 anos de tradição no jornalismo agrícola, e fez parte da programação da Exposição Internacional de Animais (Expointer).

A cooperativa foi representada pelo diretor-vice-presidente Claudio Francisco Bianchi Rizzatto. Ele diz que o reconhecimento da sociedade empresarial é sempre bem-vindo e é motivo de orgulho e satisfação para a família Coamo. “Este prêmio é especial e partilhado pela diretoria da Coamo com todos os associados e funcionários que trabalham juntos produzindo alimentos para o país e o mundo, colaboram para o desenvolvimento de suas comunidades e praticam um cooperativismo de sucesso, que é reconhecido no país.”

A premiação está em sua 31ª edição e é a mais tradicional e desejada da agropecuária brasileira, ao definir as pessoas, empresas, entidades ou instituições mais destacadas nos 30 mais relevantes segmentos ligados direta ou indiretamente à agropecuária brasileira. Os eleitos são definidos por meio de votação dos assinantes e leitores da revista, por meio de um cupom encartado na publicação e também podem se manifestar pelo site.

Antonio Marcio dos Santos/Asimp