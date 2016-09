Musa do Vasco, Jamila Sandora, posa nua para mostrar ponto turístico carioca

Social

A beldade, que é ring girl e lutadora do PRVT, entrou no clima turístico e esportivo do Rio

Que Jamila Sandora é vidrada em esporte não é novidade. Afinal, a gata acompanhava o Vasco, time que é musa, nas arquibancadas na maioria dos jogos. Além disso, a morena trabalha como ring girl e recentemente entrou para equipe de MMA PRVT, lar da lutadora do UFC Jéssica “Bate-estaca” Andrade. Por isso, a gata foi convidada para estrelar um ensaio nua, usando apenas pintura corporal, para mostrar a Escadaria Selarón, na Lapa. Um dos pontos turísticos visitados na cidade que mostrou sua vocação esportiva ao sediar a Olimpíada e Paralimpíada 2016.

Mãe de uma menina de 16 anos (acredite se quiser), Jamila mantém seu corpo, super em forma, suando a camisa nos treinos de artes marciais.

A Escadaria Selarón, local do ensaio, é obra do artista chileno Jorge Selarón e já foi matéria de muitas revistas, jornais, documentários, comerciais de TV e serviu de cenário para clipes de U2 e Snoop Dogg.

