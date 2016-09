PR 445 entre Warta e Bela Vista do Paraíso está sendo revitalizado

Cidades

Este é o resultado de mais um trabalho do deputado estadual Cobra Repórter. A reivindicação junto ao governo do Estado rendeu bons frutos para os cidadãos da Região Norte. A sequência da PR 445, que liga o Distrito da Warta em Londrina à cidade de Bela Vista do Paraíso, está sendo totalmente revitalizada.

De acordo com o deputado, esta era uma antiga reivindicação dos prefeitos e cidadãos que precisam passar todos os dias pelo trecho. “Solicitamos as melhorias na PR, pois estava bastante degradado pelo uso intenso, especialmente de caminhões, e agora o trabalho já começou a ser feito, a exemplo do que ocorreu na PR 454, entre Jaguapitã e Astorga, e do Contorno Norte de Rolândia”, afirmou o deputado.

Para Cobra Repórter, a revitalização garante mais segurança para as pessoas que passam por este trecho. “É muito bom andar pelo Norte do Paraná e ver que o meu trabalho e a minha dedicação tem feito a diferença na vida das pessoas”, enfatizou.

Meire Bicudo/Asimp