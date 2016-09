Richa recebe vice-governador de Hyogo e destaca parcerias com o Paraná

Paraná

O governador Beto Richa recebeu na segunda-feira (12/09), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, a visita da comitiva japonesa liderada pelo vice-governador da província de Hyogo, Kazuaki Araki. A comitiva veio ao Paraná para participar de um seminário que busca divulgar o ambiente de negócios e o turismo de Hyogo.

O Paraná e a província de Hyogo têm 46 anos de irmandade e cooperação. No encontro, Richa destacou a parceria e a cooperação entre os dois estados e lembrou que os laços de amizade foram renovados no ano passado. “Queremos ampliar e fortalecer ainda mais essa relação, que muitos frutos geram para o Paraná”, disse o governador.

Ele enalteceu a receptividade do povo japonês e destacou ações conjuntas nas áreas de tecnologia, agricultura e turismo. “O Paraná deve muito à comunidade japonesa, que contribui para o desenvolvimento e construção do Estado”, afirmou. O deputado federal Luiz Nishimori também participou da reunião.

“Essa parceria com o Estado do Paraná é muito importante e queremos ampliar. Estou honrado em contribuir para fortalecer mais a ligação do Paraná com a província de Hyogo”, afirmou o vice-governador Kazuaki Araki. Ele entregou a Richa uma carta do governador de Hyogo, Toshizo Ido.

Profícua

Os laços de amizade entre Paraná e Hyogo foram renovados em em agosto de 2015, por ocasião dos 45 anos de irmandade entre os dois povos. O documento foi assinado pelo governador Beto Richa e o governador Toshizo Ido, em solenidade realizada no Palácio Iguaçu. Na ocasião, Richa disse que a cooperação entre Paraná e Hyogo é um dos principais acordos de amizade do Japão no Brasil. “Uma cooperação das mais profícuas que temos no Estado. Ao renovarmos o acordo de irmandade, também estreitamos as boas relações entre o povo brasileiro e o japonês”, afirmou.

