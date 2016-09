Santuário do Pai das Misericórdias celebra o Dia de Nossa Senhora das Dores (Pietá)

Religião

No dia 15 de setembro de 2016 (quinta-feira), o Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), dedicará as missas das 6h, 7h, 12h e 18h à Nossa Senhora das Dores (Pietá). Na data, a Igreja recorda as sete dores de Maria: o velho Simeão, que profetiza a lança que transpassaria (de dor) o seu Coração Imaculado; a fuga para o Egito; a perda do Menino Jesus; a Paixão do Senhor; crucificação, morte e sepultura de Jesus Cristo.

No Santuário há uma réplica da Pietá de Michelangelo em pó de mármore com resina. Todos os sábados, às 17h, acontece o momento “Rezemos com a Pietá”, com a oração do terço. Os fiéis também podem participar da “Devoção dos Cinco Primeiros Sábados em reparação ao Imaculado Coração de Maria”, às 10h.

Asimp/Canção Nova