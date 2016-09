Canziani assume Frente de Mídia Regional na Câmara

Política

A Frente Parlamentar em Apoio e Fortalecimento da Mídia Regional da Câmara dos Deputados, que reúne 172 parlamentares, tem nova mesa executiva. A posse ocorreu na terça-feira, 13, e o novo presidente é o deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, que defende uma mídia técnica, transparente e interiorizada “que não privilegie apenas grandes veículos de comunicação”.

Segundo ele, o Governo federal precisa ampliar seu raio de ação na área de comunicação para que as informações cheguem melhor nos rincões do país: “Vou me esforçar para que a gente possa interiorizar cada vez mais a comunicação, a propaganda, a publicidade”, salienta o parlamentar paranaense, que está no seu quinto mandato. “Quando se utilizam apenas as grandes redes de televisão, jornais e rádios, não se consegue falar com aquele cidadão que está bem no interior, daí a importância da mídia regional”, explica.

A Frente foi criada em 2007 com o objetivo de fortalecer as agências e as entidades regionais de comunicação do país e para democratizar as políticas de publicidade e propaganda, alavancando mais a cultura regional. O colegiado também tem no seu escopo mostrar mais da pluralidade brasileira, e não um único padrão e uniformidade no processo em busca de novas práticas na construção na política de comunicação regional.

Canziani sabe a importância que a mídia regional tem no país. Há anos acompanha a frente, e ao longo desse tempo foi construída uma relação muito proveitosa com as entidades de comunicação. Sua ideia é progredir os trabalhos já realizados pela frente.

Nova Diretoria

Alex Canziani assume no lugar do deputado catarinense Pedro Uczai (PT). Também tomam posse para o novo mandato da Mesa do colegiado os deputados Carlos Zarattini (1º Vice-presidente), Carlos Melles (2º Vice-presidente), Jorginho Mello (Secretário-geral), Jovair Arantes (1º Secretário), Jones Martins (2º Secretário), Gular (3º Secretário) e Fernando Monteiro​ (4º Secretário).

Alex Canziani

Presidente do PTB-PR, quarto-secretário da Câmara dos Deputados e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Educação no Congresso Nacional. Foi relator, naquela Casa Legislativa, do projeto de lei que criou a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o que instituiu o Pronatec.

Camila Tsubauchi/Asimp