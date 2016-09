Londrina recebe AHEAD, evento gratuito que celebra criatividade com shows, palestras e exposições

Cultura

Entre 16 e 25 de setembro, Londrina será ocupada por grandes nomes da música, moda e design brasileiros, como parte do evento AHEAD, um formato inovador que contempla, de forma gratuita e no mesmo espaço, shows, exposições de arte e design e eventos de moda e tendências que estão despontando na cena cultural brasileira.

Um antigo armazém de café, localizado no centro da cidade, será totalmente adaptado e remodelado para receber o AHEAD. Com o tema “Quem te inspira”, o festival terá, de hora em hora, apresentações únicas com artistas e profissionais que vêm, em sua maioria, pela primeira vez a Londrina. O local contará com infraestrutura completa de atendimento com bares, alimentação (food trucks), banheiros e segurança.

Grandes shows

A grade imperdível de shows traz músicos e cantores que hoje são destaque no cenário musical brasileiro, alguns com projeção internacional. No primeiro final de semana (16 a 18 de setembro), o festival AHEAD apresenta artistas como o expoente Silva; o paraense Jaloo, uma das apostas da música eletrônica brasileira; Rico Dalasam, destaque no rap nacional; Tropkillaz, projeto dos DJs André Laudz e Zé Gonzales; e Mahmundi, talentosa cantora, vencedora do Prêmio Multishow da Música Brasileira em 2014.

Na segunda semana (21 a 25 de setembro), o festival AHEAD traz o duo de Heavy/Blues/Rock/Stoner, Muñoz; diretamente do Rio Grande do Norte, The Red Boots; a banda Ego Kill Talent, que se apresentou no Lollapalooza 2016; Black Drawing Chalks, banda destaque na cena independente de música; o DJ Omulu, um dos importantes nomes da cena bass brasileira; e ainda Flora Matos, considerada a melhor MC do Brasil.

Encontro com profissionais

A programação do AHEAD também abre espaço para palestras e workshops, destinados a um público limitado de 50 pessoas, sendo necessário fazer inscrição prévia pelo site para participar.

As palestras serão ministradas por grandes profissionais da indústria criativa, como Jarbas Agnelli, criador do premiado curta-metragem “Birds on The Wires”; o cantor Rico Dalasam; Derick Borba, produtor de videoclipes e de conteúdo para diversos canais de televisão; o diretor e fotógrafo Rafael Kent, idealizador do Studio 62; o jornalista e fundador da Casa de Criadores, André Hidalgo; os designers Kiko Farkas e Rico Lins; desfile com Accervo Unique, da jovem estilista Gui Marinho; DJs André Paste, Anhanguera e residentes da festa paulistana Pilantragi, entre outros. O AHEAD também prestigia os talentos locais, com o show de Red Mess, DJs londrinenses e os eventos Funk Me e Barbada.

O festival AHEAD contará ainda com exposições e intervenções de artistas plásticos como Chico Santos, Thais Arcangelo e Curió, além de projeções gráficas da United VJs, equipe responsável pela projeção de arte no Estádio do Maracanã nas cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Acesso gratuito

As atividades culturais e artísticas do AHEAD serão realizadas no período das 14h às 00h, com entrada gratuita todos os dias. Para acessar o local é necessário fazer o cadastramento no site: http://www.ahead-br.com.br/ na seção Agenda. A organização do evento ressalta que o cadastro não garante o acesso ao evento, pois a lotação máxima do local é 660 pessoas e 50 pessoas para as palestras. Após lotação, o acesso do público será rotativo, de acordo com o fluxo de saída.

Para fazer o cadastro é necessário preencher os cinco campos no site (nome, CPF, idade, e-mail, telefone). A confirmação do cadastramento será feita através de e-mail e somente maiores de 18 anos poderão participar do evento. É obrigatório apresentar um documento com foto para liberação da entrada.

O Festival AHEAD vai garantir inspiração e diversão de sobra nesses dias em Londrina.

Asimp/AHEAD

