Marinha: inscrições para 165 vagas continuam abertas

Geral

As inscrições para o Concurso Público do Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CAP), com 165 vagas de nível médio técnico, continuam abertas até o dia 20 de setembro. Após o curso de formação, o aluno é nomeado Cabo, com remuneração inicial de cerca de R$2.650, já contando com gratificações.

O Concurso é para ambos os sexos e para concorrer é necessário ter menos de 25 anos no dia 1º de janeiro de 2017.

As inscrições são aceitas no site da Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM) ingressonamarinha.mar.mil.br ou em uma das Organizações Militares da Marinha.

As 165 oportunidades estão distribuídas por Administração (02), Administração Hospitalar (02), Contabilidade (20), Desenho e Arquitetura (02), Estatística (04), Eletrônica (02), Gráfica (12), Geodésia e Cartografia (10), Higiene Dental (02), Marcenaria (14), Mecânica (22), Metalurgia (22), Meteorologia (12), Motores (16), Nutrição e Dietética (02), Patologia Clínica (02), Processamento de Dados (02), Química (13), Radiologia Médica (02) e Telecomunicações (02).

O candidato fará provas de conhecimentos profissionais e redação e após ser aprovado em todas as etapas do concurso, será matriculado no Curso de Formação como Praça Especial, no grau hierárquico de Grumete.

Informações completas podem ser obtidas através do Edital.