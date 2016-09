Rolândia: Dia 23 será o “Dia D” de contratação de pessoas com deficiência

Cidades

A Agência do Trabalhador/Sine Rolândia informa que na sexta-feira, 23 de setembro, a unidade vai participar do movimento nacional do “Dia Nacional de Contratação das Pessoas com Deficiência em 23 de setembro – Dia D”. Na data, serão realizadas entrevistas e seleções de emprego exclusivas para trabalhadores com deficiência e reabilitados do INSS, além de atividades de orientação profissional e previdenciária.

O evento é promovido nacionalmente pelo Ministério do Trabalho e objetiva aproximar empregadores e trabalhadores. Empresas interessadas em contratar trabalhadores com deficiência podem disponibilizar vagas no evento, basta entrar em contato com a Agência, pessoalmente ou por telefone. Para se candidatar às oportunidades de trabalho, os interessados devem comparecer a unidade com a Carteira de Trabalho.

A contratação de Pessoas com Deficiência está prevista na Lei de Cotas (8.213/91), implantada em 1999, pelo Decreto 3.298. A legislação estabelece a reserva de vagas de emprego, em empresas com 100 ou mais funcionários, para pessoas com deficiência ou que sofreram acidente de trabalho, beneficiárias da Previdência Social (reabilitadas). As cotas variam de 2% a 5%, conforme o número de colaboradores da companhia.

A mobilização faz parte da Agenda do Trabalho Decente e do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência “Viver sem Limite”, que promove a inclusão e a igualdade, com ações de qualificação de trabalhadores e conscientização das empresas.

O SINE Rolândia fica na Avenida dos Expedicionários 604, Centro.

NC/PMR