Mozart for Kids no Festival Internacional de Música de Londrina

Cultura

Neste sábado (17), o 36º Festival Internacional de Música de Londrina inicia o projeto “E o Festival Continua” com a apresentação do espetáculo cênico musical “Mozart para Sempre”. A apresentação será em dois horários: às 16h30 e às 18h30 no Teatro Zaqueu de Melo. Os ingressos custam R$20,00 e R$10,00 (meia entrada) e serão vendidos somente no local, a partir das 9h. "E O Festival Continua" vai até dezembro, com outros quatro espetáculos.

Concebido e dirigido por Emerson Betiati, a peça conta a trajetória de vida do compositor Wolfgang Amadeus Mozart, da infância até a sua morte prematura. “Alguns dos personagens mais conhecidos de Mozart, como Papagueno e a Rainha da Noite, estão presentes”, revela Emerson Betiati, que interpreta Mozart na peça.

Além de Betiati, estão no elenco, Adriana Pena (piano), Daniela Spoladori (flauta), Maurício Neto (teclado), Hávila Porto (Rainha da Noite) e Renata Alves Pereira (Papagueno). Participação especial da bailarina Bárbara Jorge, no papel de Constanze.

O espetáculo cênico musical infantil tem o objetivo de levar ao conhecimento das crianças vida e obra de um dos maiores gênios da música clássica de todos os tempos, de maneira descontraída e divertida. A produção do espetáculo é da Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina, que pretende levar “Mozart para sempre” para escolas públicas e projetos sociais.

Elenco:

Emerson Betiati (Mozart), Renata Alves Pereira (Papagueno), Hávila Porto (Canto/Rainha da Noite), Barbara Jorge (Constanze), Daniela Spoladori (Flauta), Adriana Pena (Teclado), Maurício Neto (Teclado).

Produção: Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina

Emilia Miyazaki/Asimp