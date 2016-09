Ibiporã: Administração Municipal entrega duas novas UBS

Cidades

Unidade Básica de Saúde da Taquara do Reino será inaugurada amanhã (16) e a do Agenor Barduco no sábado (17). Investimentos chegam a R$1,6 milhão

Preocupada com a melhoria da Saúde Pública Municipal, a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, entrega à população ibiporaense as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Prefeito Mauro José Pierro, na Taquara do Reino, e La Fontaine Corrêa, no Conjunto Habitacional Agenor Barduco.

A UBS do distrito rural da Taquara do Reino será entregue nesta sexta-feira (16), às 19h30. A unidade de saúde possui 302,62 m² de área construída, contando com dois consultórios, sendo um para Clínica Geral e outro para Ginecologia e Obstetrícia, salas de observação, coleta, inalação, expurgos, vacina, curativos e pós-consulta. Dois banheiros para o público são adaptados para portadores de deficiência. A UBS terá uma equipe do Programa Saúde da Família (PSF) e também um "Espaço Saúde", para as reuniões dos grupos de educação em saúde (hipertensão e diabetes, tabagismo, alongamento e para gestantes).

Um total de R$645 mil foi investido na obra, sendo R$408 mil do governo federal via Fundo Nacional de Saúde - Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS) - e R$237 mil de contrapartida municipal. A nova UBS terá capacidade para atender cerca de 100 pessoas diariamente, abrangendo os habitantes da Taquara do Reino, Vila Rural e sítios do entorno. Segundo a Secretaria de Saúde, a nova UBS, mais equipada, com condições de acessibilidade, salas amplas, confortáveis e arejadas, permitirá a execução de um serviço mais humanizado e resolutivo aos pacientes, além de oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais.

Com 466,69 m² de área construída, a UBS La Fontaine Corrêa conta com 35 ambientes, como salas de hidratação, sala de Agente Comunitário de Saúde (ACS), sala de coordenação, sala de espera, almoxarifado, farmácia, pré e pós consulta, CPD, sala de vacina, sala de nebulização, banheiros masculino, feminino e para cadeirantes, e consultórios médico e odontológico, contemplando todas as exigências da Agência Nacional de Saúde (Anvisa). A UBS contará com duas equipes do Programa Saúde da Família (PSF) e também funcionarão todos os grupos de educação em saúde.

A UBS terá capacidade para atender cerca de 250 pacientes diariamente, abrangendo cerca de cinco mil habitantes dos conjuntos Azaléia, Kaluana, Agenor Barduco, Pedro Morelli, Afonso Sarábia, Jamil Sacca, Miguel Petri e Said Mustapha Issa. A obra recebeu investimentos de R$973 mil, sendo R$512 mil do governo federal, via programa Requalifica UBS, e R$461 mil de recursos próprios

A empresa responsável pela execução de ambas as obra é a Norma Construções Civis LTDA, de Londrina.

Investimentos em Saúde

A Administração Municipal tem investido maciçamente na melhoria do serviço de saúde prestado à população. Além da reforma e ampliação de todas as UBSs, foram construídas as unidades de saúde do Jardim John Kennedy, Taquara do Reino, Agenor Barduco, a Unidade de Atenção Primária e Saúde da Família Maria Braga Godoy e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), próxima ao Conjunto Henrique Alves Pereira (Serraia).

Ibiporã tem investido 30% da receita em saúde, nos últimos anos, o dobro do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 15%. Até 31 de agosto, dos R$91 milhões de despesas municipais, R$25 milhões foram gastos em saúde (28,06%).

Caroline Vicentini/NC/PMI