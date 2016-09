Colégio Londrinense realiza Simulado Aberto ENEM (dia 18)

Educação

Será realizado neste domingo, 18 de setembro, o Simulado Aberto ENEM para estudantes do 3º ano do Ensino Médio e de Cursos pré-vestibulares de escolas públicas e particulares de Londrina. As inscrições ficam abertas até o dia 15 de setembro (quinta-feira), são gratuitas e podem ser feitas no site www.colegiolondrinense.com.br

Esta é mais uma etapa do Rally Preparatório do Colégio Londrinense deste ano, e contará com cinco tipos de prova para escolha: do Enem e dos vestibulares da UEL, da Fuvest, da Unesp e da Unicamp.

O Simulado é um treinamento para o vestibular, com horário para chegar e verificação de sala. Após a prova, é possível fazer a correção interativa, receber um detalhado relatório de desempenho e ainda concorre a prêmios.

A prova começa às 13 horas. Os inscritos devem estar no local uma hora antes, às 12h, e levar a cédula de identidade original e o número de inscrição para preenchimento do boleto de respostas.

Emilia Miyazaki/Asimp