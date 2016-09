Jovem é premiado com uma camisa oficial do LEC

Esportes

Após Ação Entre Amigos realizada pela comissão técnica e diretoria do Londrina Futsal Clube, a equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal sorteou o vencedor da camisa oficial do Londrina Esporte Clube, autografa pelo centroavante Keirrison e com o número do mesmo. O sorteio foi realizado no intervalo da partida entre a equipe iateana e a equipe da Fase/Romancini Futsal, de Laranjeiras do Sul. Ao todo, trezentos e cinquenta números foram comercializados pelos atletas e membros da comissão técnica da equipe.

Parceiro do time, o empresário londrinense José Maria, mais conhecido pelo nome da sua empresa – Zé Lanches, abriu as portas do seu estabelecimento comercial para fazer a entrega da camiseta ao torcedor sortudo. Em matéria de torcida, Zé se destaca como um dos mais fervorosos torcedores alviceleste, visto que faz parte do Conselho Deliberativo do clube, ajudou financeira e estruturalmente as categorias de base e atletas profissionais em épocas de ‘vacas magras’ e desde que se conhece por gente, como cita, é torcedor do Londrina Esporte Clube.

Sorteado, o torcedor Victor Masironi se sentiu privilegiado por ter sido sorteado e ter em mãos a camiseta do centroavante Keirrison, atleta com passagens por grandes clubes como Palmeiras, Santos e Cruzeiro, além do poderoso Barcelona, no auge de sua carreira. Victor disse que o presente, exposta em um vidro transparente, não será para uso e sim para deixá-la num lugar muito especial na sua residência, para que lembre sempre do presente e do seu clube de coração, o Tubarão.

As ‘Ações Entre Amigos’ que estão sendo realizadas pela comissão técnica e diretoria do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal servem para restituir as altas despesas obtidas com a disputa da Taça Brasil Sub-20, onde mesmo com a conquista do inédito título, a recompensa financeira esperada, até o momento não foi retornada.

Apoio

Iate Clube de Londrina | Londrina Futsal Feminino | Fundação de Esportes de Londrina (FEL) | Zé Lanches | Chaplin Music Bar | R13 Fussball | E9 Sports Marketing | Panificadora Pão Puro | IVOT Medicina Esportiva | Fisioterapia Marcelo Sahyun.