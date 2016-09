Londrina se prepara para receber 7ª etapa do SuperBike Brasil

Esportes

A 7ª rodada do campeonato SuperBike Brasil já tem data e local confirmados. Londrina vai receber os melhores pilotos do país entre os dias 20 e 23 de outubro.

A cidade já formou grandes feras do esporte a motor e é um dos principais celeiros da motovelocidade nacional. Entre os destaques estão o atual campeão da categoria SuperBike, Diego Faustino (#68), da Honda; o experiente Wesley Gutierrez (#134), da Kawasaki Racing Team, vice-campeão do Brasileiro em 2014; e o instrutor e piloto Juracy Rodrigues "Black" (#560), da equipe Black Day Racing Team, carioca que adotou Londrina para viver.

O Autódromo Ayrton Senna sedia novamente o SuperBike Brasil após duas etapas disputadas na temporada 2015 do campeonato.

A etapa de Londrina promete grandes disputas na pista. Ao todo, cerca de 150 pilotos, das mais diversas regiões do país, devem participar da rodada. Serão 18 categorias divididas em oito diferentes grids de largada ao longo de todo o final de semana. Na quinta-feira (20), os competidores já estarão a postos no autódromo para os primeiros testes com suas motos. No dia seguinte, na sexta-feira, serão realizados os treinos livres cronometrados. A rodada segue com a disputa das sessões classificatórias no sábado. Já no domingo, nas corridas, a temperatura esquenta e os pilotos brigarão por vitórias e pontos importantes no campeonato.

Os ingressos de arquibancada – assim como em todas as demais etapas – serão gratuitos e poderão ser retirados nos diversos postos conveniados, que em breve serão anunciados. Já quem preferir acompanhar mais de perto toda a movimentação dos pilotos, mecânicos e chefes de equipe, poderá adquirir as entradas de paddock, com acesso aos boxes. Eles são vendidos exclusivamente pela internet, através do site Ticket Facil e em breve o primeiro lote já estará disponível pelo valor de R$ 30.

Ingressos para ARQUIBANCADA são GRATUITOS.

Serviço:

7ª etapa do SuperBike Brasil

De 20 a 23 de outubro

Autódromo Ayrton Senna

Av. Henrique Mansano, 777, Londrina (PR)