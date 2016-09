Secretaria do Trabalho realiza o “Dia D”

Cidades

No dia 23 de setembro, a agência do trabalhador irá atender exclusivamente trabalhadores com deficiência

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) irá atender, exclusivamente, as pessoas com deficiência e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no dia 23 de setembro. A iniciativa é uma ação realizada em todo o País pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), que em Londrina é administrado pela SMTER. Neste dia, o atendimento na agência do trabalhador será das 8h às 14h.



Além dos atendentes da Secretaria, as empresas enviarão representantes para realizarem já no dia 23 o processo de seleção, e assim as pessoas com deficiência podem sair contratadas da agência do trabalhador neste dia, diferente de um dia comum de atendimento, quando elas são encaminhadas para depois realizarem o processo de seleção.



O “Dia D” propicia ao empregador um momento onde a concentração de mão-de-obra de pessoas com deficiência na agência é mais numerosa e diversificada, e também uma oferta maior de vagas ao trabalhador com deficiência, beneficiando todos os envolvidos. Os trabalhadores devem comparecer à Secretaria com a carteira de trabalho.



Mais informações pelo telefone 3373-5700.

