Cultura abre inscrições para seleção de Projetos Estratégicos

Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) recebe, a partir de hoje, inscrições de Projetos Culturais Estratégicos. As propostas selecionadas serão beneficiadas pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), no exercício 2017. O Edital nº 01, com informações referentes ao processo de seleção, está disponível na edição desta quarta-feira (14) do Jornal Oficial do Município.



As inscrições poderão ser feitas até 14 de outubro, diretamente na sala da Diretoria de Incentivo à Cultura da SMC. O horário de funcionamento é das 12 às 18 horas, e o endereço é Praça 1º de Maio, 110. Os projetos inscritos serão avaliados pela Comissão de Análise de Programas e Projetos Estratégicos (CAPPE), formada por membros indicados pelo Conselho Municipal de Cultura e pela Secretaria.



Segundo a secretária municipal de Cultura, Solange Batigliana, o Promic tem grande responsabilidade na manutenção da agenda cultural que acontece em Londrina. “O Promic é o principal programa de apoio à produção cultural da cidade. Demos início a esse novo ciclo, para que já no início de 2017 o trabalho dos artistas e dos proponentes culturais locais tenha continuidade. Nossa expectativa é que até a próxima semana os próximos editais, para Vilas Culturais e Projetos Independentes, sejam disponibilizados”, adiantou.



No ato da inscrição, os proponentes deverão entregar, em envelope lacrado, uma via do Plano de Trabalho, a documentação do proponente e a do projeto, conforme determinado em Edital. Serão aceitos somente projetos inscritos por pessoas jurídicas de direito privado, de natureza cultural e sem fins lucrativos.



Foram disponibilizadas cinco linhas para apresentações dos Projetos Estratégicos: Livres, Preservação da Memória Histórica de Londrina, Carnaval, Festivais, e Ações Formativas. O total de recursos disponibilizados será de R$ 1.480.000,00.



A previsão é que o Edital de Aprovação seja divulgado em 16 de dezembro. Os proponentes que tiverem seus projetos selecionados terão 30 dias corridos, a partir da data de publicação do Edital de Aprovação, para apresentar o plano de trabalho adequado, e também a documentação necessária para a assinatura do Termo de Cooperação.



Mais informações podem ser obtidas com a secretária municipal de Cultura, Solange Batigliana, pelos telefones 3371-6600 e 9134-7847.



Texto: Juliana Gonçalves N.com