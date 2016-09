Museu Histórico abre exposição sobre a Cáritas

Cultura

"Presenças Invisíveis no Norte do Paraná" é o tema da mostra que será aberta hoje às 20 horas, no Museu Histórico de Londrina, celebrando os 60 Anos da Cáritas Brasileira e os 20 Anos das atividades em Londrina. A exposição tem o objetivo de mostrar o trabalho que a Cáritas desenvolve junto aos imigrantes, migrantes e refugiados. A entidade atua junto com voluntários de Pastorais e Campanhas de acolhimento.

A Exposição ocupará as três Salas de Mostra Temporária com a seguinte disposição: as duas primeiras salas vão dar ênfase a todos os imigrantes atendidos pela Instituição, com fotografias e objetos de seus países e ilustrações de alunos de Design de Moda da UEL. A terceira sala vai enfatizar o papel da Cáritas - fundação e os serviços a que se dedica.

Histórico - A Cáritas nacional foi criada em novembro de 1956 é uma das 164 organizações-membros da Rede Cáritas Internacional, integrando a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Está organizada em uma rede com 183 entidades, atuando em 450 municípios. Em Londrina, a Cáritas foi criada em 1996, por iniciativa de Dom Albano Cavalin, e já apoiou a chegada e inserção de imigrantes de vários países como Guiné Bissau; Sudão; Haiti; Cuba, e outros. Atualmente 2 mil pessoas são assistidas na região

Agência Uel