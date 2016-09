Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia da Palavra do dia 16/09/2016

Primeira Leitura (1Cor 15,12-20)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 12ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? 13Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. 14E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a vossa fé é vã também. 15Nesse caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado — contra Deus — que ele ressuscitou Cristo, quando, de fato, ele não o teria ressuscitado — se é verdade que os mortos não ressuscitam.

16Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. 17E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estais nos vossos pecados. 18Então, também os que morreram em Cristo pereceram. 19Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos — de todos os homens — os mais dignos de compaixão. 20Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 16)

— Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor.

— Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor.

— Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor! Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios!

— Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me! Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo quem procura a proteção junto de vós.

— Protegei-me qual dos olhos a pupila e guardai-me à proteção de vossas asas. Mas eu verei, justificado, a vossa face e ao despertar me saciará vossa presença.

Evangelho(Lc 8,1-3)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a Boa-Nova do Reino de Deus. Os doze iam com ele; 2e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças: Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios; 3Joana, mulher de Cuza, alto funcionário de Herodes; Susana, e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Levemos a Boa Nova de Deus ao próximo

Temos de levar a Boa Nova ao próximo, senão, vamos viver desesperados, tristes, sem esperança, sem rumo nem direção para a nossa vida

“Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a Boa Nova do Reino de Deus” (Lucas 8,1).

Essa era a missão de Jesus: pregar e anunciar. Quero que você entenda que são duas coisas distintas, porque pregamos a Palavra de Deus, fazemos com que ela seja conhecida e amada. Mais do que isso, a própria Palavra age, cura, transforma e faz a graça de Deus acontecer. Essa mesma Palavra que pregamos, precisamos anunciar, dizer que Deus está no meio de nós, proclamar a Boa Nova com a voz, com o coração e a vida.

Permita-me dizer uma coisa ao seu coração: há pessoas que gostam de dar más notícias, gostam de olhar para as coisas negativas, disseminá-las e levar, a todos os lados, coisas ruins.

Quando eu era menino, vendia jornais. Se eu os apertasse, saia “sangue”. Eram muitas notícias negativas, crimes, assassinatos para lá e para cá. No entanto, eu os vendia igual a água, parecia que para o povo se interessava demais por aquele tipo de notícia.

Há pessoas que são portadoras de coisas ruins e negativas. Não quero dizer que as coisas negativas não aconteçam, que estejamos nos iludindo, achando que tudo o que acontece é somente coisa boa. Mas, no meio do lamaçal em que estamos, no meio de tantas coisas ruins e negativas em que vivemos, não temos de levar o mal, temos de levar a Boa Nova. Senão, vamos viver desesperados, tristes, sem esperança, sem rumo nem direção para a nossa vida.

Quantas pessoas, mesmo sendo de igreja, pessoas de fé, estão esmorecidas, sem esperança, sem saber para onde caminhar; elas vão acumulando e guardando, dentro de si, tantas coisas ruins e negativas.

Em nome de Jesus, leve a Boa Nova, leve a boa notícia, a Palavra libertadora de Jesus. Não tenha medo nem receio! Leve para as pessoas da sua casa, da sua família, a Boa Nova, a esperança, a salvação e a libertação.

O bonito é que atrás de Jesus iam Seus doze apóstolos, os discípulos, as mulheres que foram libertadas de maus espíritos e doenças. Essas mulheres não levaram consigo aqueles espíritos maus, porque Jesus as libertou. E quando somos libertos por Jesus, não levamos o mal para as pessoas. Se há dentro de nós um espírito de fofoca, de maledicência, permitamos que o Senhor nos liberte dele e de qualquer mal que esteja em nossa alma, para que possamos levar o que é bom para o coração das pessoas. Fale de coisas boas para quem está ao seu lado, fale para eles da Boa Nova, que é Jesus. Não tenha medo de anunciar que a nossa vida tem jeito e que não estamos perdidos neste mundo!

A verdade que todos precisam saber é que Jesus é Nosso Salvador e libertador. Ele age em nossos corações quando permitimos que Ele nos liberte.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova.

