Semana Municipal da Paz começa Amanhã

Evento é uma realização do Conselho Municipal da Cultura de Paz e ONG Londrina Pazeando, e está em sua 16ª edição

Entre os dias 17 a 25 de setembro, Londrina sedia a 16ª Semana Municipal da Paz. O tema da edição deste ano é “Justiça Restaurativa e a Construção da Cultura de Paz”. Com vários eventos programados em diversos pontos da cidade, a Semana da Paz é uma realização do Conselho Municipal da Cultura de Paz (Compaz), juntamente com a organização não-governamental (ONG) Londrina Pazeando. A programação completa está disponível no site www.londrinapazeando.org.br, na aba “Eventos”.



Segundo o secretário do Compaz e integrante da ONG Londrina Pazeando, Luis Claudio Galhardi, o foco das atividades é conscientizar a comunidade londrinense sobre a cultura de paz. “São oportunidades para promover a educação para a paz e a não-violência, mostrando a importância de solucionar os conflitos de forma pacífica. Apesar das dificuldades, vamos realizar a 16ª edição da Semana da Paz, com apoio e participação de muitas pessoas. E essa parceria da comunidade, a união de forças, em prol da paz, é muito significativa”, ressaltou.



O evento de abertura da 16ª Semana Municipal da Paz é a Carrinhada de Bebês Pacifistas, no sábado (17). Devem participar do passeio, no Calçadão de Londrina, com seus bebês e crianças, pais, avós, tios e familiares. O grupo sai às 11 horas do chafariz, que fica no começo do Calçadão, e prossegue até a agência do Banco do Brasil, com chegada prevista para o meio-dia.



Abraço- No domingo (18), acontece o 8º Abraço no Lago. Os organizadores convidam para o ato simbólico todas as pessoas que desejam a paz para Londrina e o mundo. Com início às 9 horas, a previsão é que compareçam três mil pessoas. Até o momento, estão inscritos cerca de sessenta grupos, entre escolas, empresas, entidades da sociedade civil organizada e outros. As inscrições dos grupos podem ser feitas pelo site da ONG Londrina Pazeando, no link https://goo.gl/N2eOfv.



A concentração do Abraço no Lago será na esquina da avenida Maringá com a rua Professor Joaquim de Mattos Barreto. Antes do evento, será realizada a 2ª Caminhada pela Paz das Religiões, promovida pelo Grupo de Diálogo Inter-Religioso de Londrina (GDIL) e pela Associação Médica de Londrina (AML). O grupo reúne representantes de diversas religiões, que irão dar uma volta em torno do Lago Igapó, para ao final participarem do Abraço no Lago.



Durante o 8º Abraço no Lago, o grupo de voluntários “Ciranda do Bem” irá promover ações relacionadas ao cuidado com o meio ambiente e sustentabilidade. Dentro do ônibus "Cidadania nas Estradas", levado pelo grupo, haverá exibição de vídeo sobre sustentabilidade, e distribuição de materiais para conscientizar a população.



Ao final do evento, integrantes do Rotary Clube de Londrina, em parceria com o Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), farão o plantio de 240 mudas de orquídeas nativas do Paraná. As mudas deverão ser acompanhadas por alunos do Colégio Educar.



A solenidade oficial de abertura da 16ª Semana Municipal da Paz ocorre na segunda-feira (19), às 14 horas, na Câmara Municipal de Londrina. Na ocasião, será lançado o livro Londrina Pazeando, que está em sua 14ª edição.



O livro é uma coletânea de textos e desenhos de alunos da rede pública e privada de ensino, bem como professores, pais ou responsáveis pelos educandos. Em 2016, o tema dos trabalhos que compõem o livro Londrina Pazeando é: "Justiça Restaurativa e a Construção da Cultura de Paz” e “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Paz e Justiça”.



Exposição - A Biblioteca Infantil de Londrina recebe nesta semana, a exposição de desenhos dos alunos da rede municipal e particular que participaram do Concurso Londrina Pazeando. A exposição inicia no dia 19 de setembro, e fica aberta para visitação até o dia 30 de setembro, com entrada gratuita.



A Biblioteca Infantil de Londrina fica na Praça 1º de Maio, 110. Nas segundas, quartas e sextas-feiras, o horário de funcionamento é das 12 às 18 horas, e nas terças e quintas-feiras, das 8 às 18 horas.



Mais informações podem ser obtidas com o secretário do Compaz e integrante da ONG Londrina Pazeando, Luis Claudio Galhardi, 9996-1283 e 9144-5276.

