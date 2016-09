MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina vence na estreia da Liga Nacional

Esportes

Equipe bateu os mineiros do Juiz de Fora por 30 a 27, no Moringão. O próximo desafio é contra o Uberaba, no sábado, às 16 horas, no mesmo local

Começou com o pé direito a campanha da equipe MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina na Liga Nacional de Handebol Masculino 2016. O time aproveitou o fator casa e bateu o Juiz de Fora-MG, por 30 a 27, no ginásio Moringão, em Londrina. No próximo sábado, às 16 horas, o adversário será outro mineiro, o Uberaba, também em casa.

O jovem time londrinense foi melhor na partida e dominou o placar na maior parte do tempo. Mas foi o Juiz de Fora quem começou melhor e abriu três gols de vantagem (8 a 5). Mas aos poucos a equipe da casa se acertou e passou a frente, aproveitando os muitos erros dos mineiros. A primeira etapa terminou 16 a 9 para o time comandado por Giancarlos Ramirez.

O contra ataque e a defesa foram os pontos fortes do time de Londrina. O goleiro cubano Michael Bravet, de 35 anos, foi o principal destaque, ao lado do armador central Wagner, artilheiro da partida com 9 gols anotados.

Na segunda etapa, os mineiros começaram melhor e conseguiram diminuir a diferença para dois gols (21 a 19). Foi quando o técnico Giancarlos Ramirez parou o jogo e esfriou a reação dos visitantes. Empurrado pela torcida, a equipe conseguiu abrir vantagem novamente e fechar o placar em 30 a 27.

“Trabalhamos muito para esse jogo, focados demais no objetivo de vencer. A equipe deles é muito forte, mas conseguimos neutralizar os pontos fortes deles e fazer uma boa atuação. É uma vitória que dá confiança para a sequência do torneio”, analisou o treinador Giancarlos Ramirez.

Exaltado pelo torcedor londrinense, o goleiro Michael Bravet também valorizou muito o bom início de Liga Nacional. “Acho que os meninos conseguiram absorver bem o que foi passado. Fizemos uma boa atuação, deixamos uma boa impressão, o time é bom e tem muito a evoluir ainda. Vamos trabalhar para seguirmos crescendo”, falou o experiente arqueiro.

A MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina volta à quadra no próximo sábado, às 16 horas, para encarar o Uberaba-MG, em mais um duelo considerado chave para o objetivo de buscar uma vaga na segunda da competição.

Assessoria de Imprensa/Divulgação