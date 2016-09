Campanha Nacional de Multivacinação 2016 começa na próxima semana

Saúde

No sábado (24), as Unidades Básicas de Saúde abrirão para atualização da Carteira de Vacinação e para imunização contra a Dengue

Na próxima segunda-feira (19), a Prefeitura de Londrina vai iniciar, no município, a Campanha Nacional de Multivacinação 2016. A ação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde da zona urbana e rural e é voltada para crianças menores de 5 anos, as de 9, e os jovens entre 10 e 15 anos.

As unidades da zona urbana funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8 às 17horas, e as UBS da zona rural abrirão das 8 às 16horas. A campanha prevê a atualização das carteirinhas em 14 vacinas que são: hepatite A, VIP, meningocócica C, rotavírus, HPV, pneumo 10, febre amarela, varicela, pentavalente, tetraviral, dupla adulto, DTP, tríplice viral e VOP (poliomielite).

Para a vacinação, os pais e responsáveis devem ter em mãos a carteira de vacinação de seus filhos. Segundo a coordenadora de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, Sônia Fernandes, o objetivo da campanha é reforçar a mobilização para homogeneizar a cobertura de vacinas da população e completar as vacinas de crianças e adolescentes que possam estar com alguma vacina atrasada.

A coordenadora explicou que a intenção é mobilizar os pais ou responsáveis a levarem seus filhos para atualizarem o Cartão de Vacinação. “Manter as vacinas atualizadas ajudam a evitar que doenças apareçam”, enfatizou.

Em Londrina, há cerca de 35 mil crianças menores de 5 anos que devem procurar as unidades básicas para atualizar as vacinas.





“Dia D” - Para reforçar ainda mais a campanha, no sábado (24), haverá o “Dia D” de vacinação em todas as Unidades Básicas de Saúde de Londrina. As UBS da área urbana abrirão das 8 às 17horas e as da zona rural das 8 às 16horas. Sábado (24), também encerrará a campanha de vacinação contra a dengue para os jovens de 15 a 27 anos, 11 meses e 29 dias.

