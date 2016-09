Saúde prossegue com ações de combate ao Aedes aegypti

Saúde

Será realizada uma palestra para alunos e colaboradores da Escola Profissional e Social do Menor de Londrina (Epesmel)

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Controle de Endemias, prossegue com as ações de combate à dengue em Londrina. Na terça-feira (20), às 8 horas, dois agentes de endemias farão uma palestra de conscientização sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti na Escola Profissional e Social do Menor de Londrina (Epesmel).



A palestra é voltada aos colaboradores e alunos. Segundo a educadora em Endemias do Município, Lucimara Vasconcelos, o objetivo é multiplicar as informações à população, para prevenir as doenças provocadas pelo mosquito. “Os agentes falarão sobre as formas de contágio, meios de prevenção e tipos de criadouros”,disse.



Segundo Lucimara, também será abordada a importância da vacinação contra a dengue. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) prorrogou o prazo de encerramento da campanha de vacinação até o dia 24 de setembro. Londrina e outros 29 municípios do Paraná seguem disponibilizando doses da vacina tetravalente contra a dengue na rede pública de saúde.



Números da dengue - A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quarta-feira (14) o relatório semanal com dados atualizados sobre a dengue em Londrina. De janeiro até o momento, foram registradas 13.222 notificações. Deste total, foram confirmados 4.477 casos e 7.187 descartados. Outras 1.558 notificações estão em andamento, aguardando o resultado de exames laboratoriais.