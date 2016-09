Biólogo divulga na UEL concurso da NASA

Geral

A UEL recebe entre os dias 28 deste mês a 1º de outubro o biólogo Ivan Gláucio Paulino-Lima. Ex-aluno e ex-professor da UEL, ele atua na Universities Space Research Association (USRA), empresa que presta serviços para a NASA, Agência Aeroespacial norte-americana.

Além de ministrar palestra de abertura do 6º Congresso Paranaense de Biomedicina da UEL, Ivan vai divulgar o concurso anual realizado pela NASA, aberto a alunos de até 18 anos. Para isso, o cientista se reunirá em Londrina com representantes do Núcleo de Ensino, coordenadores e estagiários do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), potencializando a divulgação nas escolas da rede pública.

Concurso - O concurso não tem taxa de inscrição e os trabalhos devem chegar aos EUA até o dia 1º de março. Todos os participantes recebem certificado da NASA e o vencedor recebe um prêmio de 3 mil dólares, além de convite para apresentar o projeto na reunião da Sociedade Espacial Americana, nos EUA.

Conforme regulamento do concurso, o tipo de projeto apresentado pelo aluno pode variar bastante. Ou seja, podem ser inscritos desenhos artísticos, projetos sobre detalhes de estações espaciais futurísticas, ensaios literários, e até a elaboração de jogos e esportes em gravidade zero.

São objetivos do concurso estimular a criatividade dos jovens e atrair a atenção deles para conteúdos de ciências e tecnologia, o que envolve as áreas de Física, Química, Biologia, Astronomia, entre outros. As atividades desenvolvidas também buscam ser multidisciplinares. Segundo informações da comissão organizadora, a exigência da inscrição do projeto em inglês, por exemplo, é um fator que pode estimular os alunos interessados na área a se dedicarem ao idioma. E a integração de outras áreas pode ocorrer dependendo dos trabalhos desenvolvidos.

Mais informações estão disponíveis no endereço http://settlement.arc.nasa.gov/Contest/

Agência UEL