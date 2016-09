CCE abre inscrições para curso de Informática Básica

Notícias Gerais

O Departamento de Computação, do Centro de Ciências Exatas (CCE), abriu inscrições para o curso de extensão Informática Básica: Windows 10, internet e redes sociais. As inscrições poderão ser efetuadas até o próximo dia 26 no endereço www.uel.br/eventos.

Com duração de 15 horas e certificado emitido pela UEL, o curso será realizado de 3 a 07 de outubro, de segunda-feira a sexta-feira, das 19 às 22 horas.

Mais informações pelo telefone 3371-4678, ou nos endereços www.dc.uel.br e e-mail cursos.dc@uel.br.

Agência Uel