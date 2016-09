Vestibular 2017 da UEL tem 22,9 mil candidatos inscritos

Educação

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) registrou 22.955 candidatos inscritos no Vestibular 2017, que será realizado em duas etapas – a primeira fase em 23 de outubro e a segunda de 4 a 6 de dezembro. O número foi confirmado na última sexta-feira (16) e representa um aumento de 5,2% em relação ao concurso 2016, que registrou 21.815 estudantes.



Com esse número de candidatos, a UEL retoma o patamar de 2009, quando 23.082 vestibulandos fizeram as provas. Para este vestibular serão ofertadas 2.480 vagas, em 53 cursos de graduação. Outras 600 vagas serão oferecidas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Para a responsável pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL, professora Cristiane Medina, o aumento em mais de mil inscritos pode estar relacionado ao desempenho da Universidade no Guia do Estudante e no ranking The Top Universities In the World 2016/2017, do Quacquarelli Symonds, divulgados este mês. "Talvez estas pontuações que reconhecem a UEL possam ter influenciado na escolha de alguns candidatos".



SISU- A professora salienta ainda que em janeiro devem ser inscritos os candidatos que irão tentar uma vaga por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que dependem do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas provas serão aplicadas em novembro. Este ano, foram registradas aproximadamente 8 mil inscrições.



Ainda de acordo com a Coordenadora da Cops, o total de inscritos do Vestibular 2017 poderá sofrer poucas alterações, uma vez que nos próximos dias serão revisadas as inscrições de candidatos isentos do pagamento da taxa e, em alguns casos, ocorrem duplicações.



Os candidatos devem ficar atentos ao cronograma de datas. A partir de amanhã, a Cops disponibiliza o Cartão de Inscrição para os inscritos que farão a Prova de Habilidades Específicas ao curso de Música, no endereço www.cops.uel.br. As provas serão no próximo dia 25, nos períodos da manhã e da tarde. O resultado será divulgado dia 30. Os reprovados nesta etapa poderão fazer uma segunda opção de curso.



Em 14 de outubro, a Cops vai divulgar o Cartão de Inscrição do Candidato (1º fase), no site www.cops.uel.br.



MANUAL - Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis no Manual do Candidato do Vestibular 2017, no site www.cops.uel.br, que traz detalhes sobre modelos de provas, programas das disciplinas exigidas, quadro de vagas dos cursos ofertados, sistema de seleção e todas as normas do concurso.



CRONOGRAMA



Prova Específica Música: 25 de setembro



1ª Fase (Prova de Conhecimentos Gerais): 23 de outubro.



2ª Fase: 4 de dezembro (Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação; 5 de dezembro (Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos), e 6 de dezembro (Prova de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico)



Resultado final (1ª Convocação): 24 de janeiro de 2017, às 12 horas.

