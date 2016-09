Sine oferece 552 vagas de emprego em Londrina

Geral

A partir de hoje a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) disponibiliza, através do Sistema Nacional de Empregos (Sine), 552 vagas de emprego em Londrina. Do total de oportunidades, 166 são exclusivas para pessoas com deficiência ou em reabilitação.

As 386 vagas gerais são disponibilizadas para todas as pessoas, e abrangem várias áreas. Entre elas, são oferecidas 300 vagas para operador de telemarketing, sendo 150 para atendimento receptivo, e outras 150 para telemarketing ativo e receptivo. Para entrevistador de campo, estão disponíveis 50 vagas, e para auxiliar de enfermagem, há seis vagas. Também há vagas para torneiro mecânico, alfaiate, borracheiro, eletricista, preparador físico, governanta de hotelaria, entre outras.

Vagas PCD – Entre as oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência ou em reabilitação, há 75 vagas para operador de telemarketing receptivo. São oferecidas 44 vagas para auxiliar de linha de produção, onze vagas para pedreiro e 10 vagas para atendente de lanchonete. Também há oportunidades para empacotador à mão, servente de obras, zelador, encanador, entre outros.

As vagas não preenchidas permanecerão na lista da semana seguinte. Para obter mais informações, o trabalhador deve comparecer na Agência do Trabalhador. A entrega de senhas para atendimento é feita até as 12 horas, e é preciso ter em mãos a carteira de trabalho. A Agência do Trabalhador fica na rua Pernambuco, 162, centro.

Dia D – Na sexta-feira (23), a SMTER irá atender, exclusivamente, as pessoas com deficiência e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O “Dia D” é uma ação realizada em todo o País pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), que em Londrina é administrado pela SMTER. Neste dia, o atendimento na agência do trabalhador será das 8 às 14horas. A iniciativa proporciona ao empregador um momento onde a concentração de mão-de-obra de pessoas com deficiência na agência é mais numerosa e diversificada, e também uma oferta maior de vagas ao trabalhador com deficiência, beneficiando todos os envolvidos. Os trabalhadores devem comparecer à Secretaria com a carteira de trabalho.

N.com