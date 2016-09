Em recuperação na chave bronze Iate Clube/Fel/Londrina Futsal goleia Tapejara e entra no G4

Esportes

Na noite do último sábado, a equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal voltou a disputar o Campeonato Paranaense da Chave Bronze no Ginásio de Esportes Moringão.

Pela 3ª Rodada do 2º Turno, a equipe iateana recebeu o time do Gui Bon Foods/Sicredi/Tapejara Futsal e goleou seu adversário pelo placar de 7 a 1, com gols de Simões, Machado, Bruno, Rodrigo Paulinho (2) e Maycon. Com o resultado, a equipe assume a quarta colocação com oito pontos ganhos em oitos jogos. No Grupo E, a liderança é de Reserva do Iguaçu com 19 pontos, Ampére em segundo com 13, Laranjeiras do Sul em terceiro com 10, Maringá em quinto com 8 e Tapejara em último com 6.

Capitão da equipe, Paulinho comenta da quebra da sequência negativa de resultados, a vitória muda o panorama do torneio para a equipe iateana e também, com a equipe completa, aumenta o ânimo para a busca da classificação: “Essa nossa vitória contra Tapejara veio para nos deixar vivos na Chave Bronze. Além de terminar a sequência de resultados ruins que tínhamos, agora depende só da gente para nos classificar. Pro próximo jogo vamos ter todos os atletas a disposição para buscarmos a vaga nas quartas de final.”.

Para Wilton Santana, técnico do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal, afirma que a vitória colocou a equipe novamente no campeonato e que o objetivo da equipe é encontrar uma regularidade dentro do campeonato: “Com certeza essa vitória nos colocou de novo no campeonato, porque até então, pelos resultados, estávamos afastados, mas sabemos que a sequência do campeonato se define apenas na última rodada. Nosso objetivo é encontrar uma regularidade para voltar a jogar o nosso jogo regular, para competir esses dois jogos e aí sim chegar na última rodada com chances de classificação.”.

No próximo sábado (24), a equipe joga novamente em Londrina, no Ginásio de Esportes Moringão, diante da equipe da ADESA/Ampére Futsal, pela penúltima rodada da 2ª Fase da Chave Bronze 2016. Com duas rodadas para o fim desta fase, a equipe londrinense briga pela classificação para as quartas de final do torneio e, neste grupo, apenas a equipe da ARERI/Reserva do Iguaçu já está matematicamente classificada e com a liderança do grupo assegurada, visto que com 19 pontos, não pode mais ser alcançado por, ao menos, quatro equipes (Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá e Tapejara) e dependendo dos resultados, Ampére também não poderá assumir a liderança.

RESULTADOS – 3ª RODADA DO 2º TURNO

GRUPO E

Em Maringá, Ginásio do Clube Olímpico (20h30)

Prefeitura de Maringá/Unifamma/Seleto/AFMM 4 x 2 Fase/Romancini

Em Ampére, Ginásio Rondinha (20h30)

ADESA/Ampére Futsal 3 x 8 ARERI/Reserva do Iguaçu

FICHA TÉCNICA

IATE CLUBE/FEL/LONDRINA FUTSAL 7 x 1 GUI BON FOODS/SICREDI/TAPEJARA FUTSAL

3ª Rodada do 2º Turno (2ª Fase) – Chave Bronze 2016

Data: 17/09/2016 (Sábado), às 20h30

Local: Ginásio Moringão, em Londrina (PR)

Árbitro I: Dalton Fernandes

Árbitro II: Janderson Lugli

Anotador: Adriano Batista da Silva

Cronometrista: Rodrigo Contessoto

IATE CLUBE/FEL/LONDRINA FUTSAL

Começaram: Rodrigo, Paulinho, Bruno, Machado e Simões

Entraram: Mineto, Cristofer, Maycon, Matheus, Cuenca e Vinícius Reis

Técnico: Wilton Santana

Aux. Técnico: Vitor Tanu

Atendente: Leandro Dalla Pola

Estagiário: Rafael Rodrigues

Supervisor: Rafael Ribeiro

GUI BON FOODS/SICREDI/TAPEJARA FUTSAL

Começaram: Thales, Ailton, Raul, Fernandinho e Jonas

Entraram: Murilo, Djalma, Alex, Vitinho e Willian

Técnico: Célio Vicente

Aux. Técnica: Eliane Alves

Atendente: Marciel de Souza

Gols do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal: Simões, Machado, Bruno, Rodrigo Paulinho (2) e Maycon.

Gols do Gui Bon Foods/Sicredi/Tapejara Futsal: Jonas.

Assessoria de Imprensa