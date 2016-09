Encontro discutirá o papel e desafio das empresas no atual cenário Econômico

Economia

O papel e desafio das empresas no Brasil serão debatidos de 23 a 25 de setembro, no encontro “Liderança com garra e sensibilidade”, no Thermas Aguativa, em Cornélio Procópio. O evento, voltado aos micro e pequenos empresários, contará com a presença de Frederico Junkert, advogado e cientista político, que coordenará o debate “Brasil do futuro: Desafios políticos e econômicos”. Kim Kataguiri, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre e eleito pela Revista Times um dos 30 jovens mais influentes do mundo; e Bruno Lemos, economista da Universidade Federal do Paraná (UFPR), irão discutir o atual cenário político brasileiro e traçar perspectivas possíveis para o país, ao lado do deputado federal pelo Paraná, Paulo Martins.



Também será destaque na programação a palestra “Geração Empreendedora – Desafio Paraná”, com Luisa Feiten Bonin, diretora de comunicação da Aliança Empreendedora. Ela irá falar sobre oportunidades para jovens paranaenses desenvolverem habilidades empreendedoras.

Já o especialista em vendas e em gestão empresarial pela FGV, Robson Dutra, vai abordar o tema “Administração do tempo – tempo de excelência”. O encontro fecha com uma palestra motivacional “A arte de sair do lugar comum”, com o mágico profissional e empresário Marco Zanqueta.



A presidente do Conselho da Mulher Empresária da ACIL, Marisol Chiesa, estará em Cornélio Procópio e afirma que o evento é de extrema importância num contexto no qual “o número de micro e pequenos empresários é crescente. Existe uma demanda por capacitação e por unir a sensibilidade em torno de um tema comum. Este encontro possibilita isso: o fortalecimento do associativismo da nossa região”.

O evento é inédito e organizado pela Faciap, por meio dos conselhos Faciap Mulher e Faciap Jovem, e em parceria com as coordenadorias e associações comerciais.

Comunicação ACIL