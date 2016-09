SESC oferecerá serviços gratuitos no dia mundial do coração

Notícias Gerais

Na próxima sexta-feira, 23 de setembro, o SESC Londrina promove o Dia Mundial do Coração no qual serão oferecidos serviços gratuitos à população tais como testes de colesterol e glicemia, aferição de pressão arterial, orientações nutricionais e orientações sobre a saúde do coração.

O evento será realizado em parceria com o Hospital do Coração e terá a presença de médicos, enfermeiros e nutricionistas.

Compareça ao SESC Londrina, Rua Fernando de Noronha, 264 das 10h às 14h e desfrute desses benefícios em prol de sua qualidade de vida.

CONFIRA ABAIXO A PROGRAMAÇÃO DE CURSOS DO ESPAÇO CONEXÃO DO SESC LONDRINA

NOME DO CURSO DIAS DA SEMANA / HORÁRIO INÍCIO E TÉRMINO PERIODO DE INSCRIÇÃO WORDPRESS ter e qui das 19h às 22h 27/09 a 27/10 12/08 a 20/09 WORD BÁSICO ter e qui das 19h às 22h 27/09 a 27/10 12/08 a 20/09 INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA ter e qui das 14h às 17h 27/09 a 27/10 12/08 a 20/09 WORD BÁSICO ter e qui das 09h às 12h 27/09 a 27/10 12/08 a 20/09

NOME DO CURSO DIAS DA SEMANA / HORÁRIO INÍCIO E TÉRMINO PERIODO DE INSCRIÇÃO FERRAMENTAS PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL ter e qui das 10h às 11h30 27/09 a 27/10 11/07 a 23/09 PORTUGUÊS PARA O COMÉRCIO ter e qui das 17h às 18h30 11/10 a 03/11 10/08 a 07/10 PLANILHAS ELETRÔNICAS quarta, sex das 17h às 18h30 05/10 a 04/11 10/08 a 28/09 PLANILHAS ELETRÔNICAS SÁB das 10h às 12h 08/10 a 26/11 08/09 a 29/09 PLANILHAS ELETRÔNICAS Sábado das 10h às 11h30 08/10 a 12/11 10/08 a 28/09 FOTOGRAFIA PARA O COMÉRCIO Terça e quinta das 17h às 18h30 08/11 a 08/12 24/08 a 26/10

