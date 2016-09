Ivan Capelatto realiza palestra sobre a influência das mídias

Social

No dia 23 de setembro (sexta-feira), às 19h30min, no Colégio Universitário, será realizada a palestra “Família e Escola: refletindo sobre a influência das mídias na formação da criança e do adolescente”, com o renomado psicoterapeuta Ivan Capelatto.

Durante a palestra, Capelatto abordará tópicos como: uso do celular; postura dos pais; percepção do outro (intolerância e preconceito); desejos da criança (consumo); manejo de conflitos interpessoais; entre outros.

Ivan Capelatto é psicoterapeuta de crianças, adolescentes e famílias; Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-Campinas; Supervisor e professor do GEIC de Londrina (Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicopatologias da Família, da Infância e da Adolescência); Professor convidado do curso de Terapia Breve Familiar do The Milton H. Erickson Foundation Inc. (Phoenix, Arizona, USA); Colaborador da UNESCO com o Projeto de Vida.

É também autor dos livros: "Diálogos sobre a Afetividade" (Papirus Ed. Campinas, SP, 2007) e "Compreendendo a Natureza Humana: um ensaio sobre a raiva, o medo e a culpa" (Ed. Colégio Universitário, Londrina, PR, 2013.

Além disso, é coautor das obras: "Prepare as Crianças para o Mundo" (Ed. UNICEF, 2004); "Cuidado, afeto e limites" (Papirus Ed. Campinas, 2008); "A Equação da Afetividade" (Papirus Ed., Campinas, 2010); "Psicoterapia Breve de Crianças" (da autora Sebastiana Diogo de Almeida, Campinas, Ed. Pontes, 2006); “Vida Humana e Perdas: um pequeno ensaio sobre as depressões, as distimias e o transtorno do estresse pós- traumático” (Londrina, 2014).

A palestra com Ivan Capelatto é aberta ao público em geral, mas para participar, é preciso confirmar presença no 3378-6600. O Colégio Universitário fica na Rua Anna Morena de Melo Menezes, 250, Jardim Maringá.

Comunicação Universitário