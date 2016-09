Saúde recebe inscrições para encontro sobre saúde mental

Londrina

“I Encontro de CAPS da Região de Londrina e I Encontro de Políticas Públicas de Álcool e Drogas do Norte do Paraná” tem inscrições gratuitas

A Se cretaria Municipal de Saúde (SMS) recebe inscrições para o “I Encontro de CAPS da Região de Londrina - I Encontro de Políticas Públicas de Álcool e Drogas do Norte do Paraná”. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de setembro, no anfiteatro do Centro de Ciências da Saúde do Hospital Universitário, que fica na avenida Robert Koch, 60.



A programação completa está disponível na página www.facebook.com/caps.conviver.1, e inclui palestras, mesas-redondas e minicursos. O encontro é voltado aos profissionais da área de saúde mental, usuários e familiares.



A inscrição é gratuita, e pode ser feita até o dia 25 de setembro, através do e-mail caps.20.anos@gmail.com. É preciso informar nome completo, dados pessoais (CPF, função, formação) e qual o minicurso escolhido. Haverá emissão on-line de certificado para os participantes.

Neste ano, o Centro de Atenção Psicossocial III (Caps III) de Londrina comemora 20 anos de existência. Segundo a diretora de Serviços Complementares em Saúde da SMS, Claudia Denise Garcia, a comemoração das atividades do centro é um dos objetivos do evento. “Londrina foi a primeira cidade do Estado a contar com um Caps III, ou seja, com leitos disponíveis para internação. Estes encontros, além da programação de rotina de eventos que temos, permitem aos demais serviços conhecer as práticas que desenvolvemos ali”, explicou.



Cláudia adiantou que o evento deve oportunizar a realização de mais encontros sobre saúde mental no norte do Estado. “Eventos sobre este tema, na nossa região, são muito poucos. Nossa expectativa é criar, entre os coordenadores de Caps, um grupo de trabalho que promova encontros sobre saúde mental com mais frequência. Essa troca de experiências e conhecimentos é essencial porque instrumentaliza os profissionais, que passam a oferecer serviços com cada vez mais qualidade”, ressaltou.



Concurso - De acordo com a assistente social e coordenadora do Caps III, Juliana Perez Moreira Baratto, um concurso cultural interno selecionou a logomarca e o slogan. “Uma de nossas usuárias criou a frase, ‘Cuidado e Amor ao Paciente de Saúde Mental’, que utilizamos como slogan. Além disso, na programação, teremos uma apresentação cultural, com performance dos usuários”, afirmou.



O “I Encontro de CAPS da Região de Londrina - I Encontro de Políticas Públicas de Álcool e Drogas do Norte do Paraná” conta com apoio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Os usuários do Caps III também contribuíram na organização.

