Carol Caracas fala sobre empreendedorismo e transição de carreira no Startup Day, em Londrina

Geral

Evento gratuito organizado pelo Sebrae/PR pretende inspirar empreendedores com cases de sucesso

A coach de Empreendedorismo e Negócios e fundadora da Marketing Minds e do Programa Empreenda-se, Caroline Caracas, estará em Londrina no próximo dia 22 de setembro para o Startup Day. Organizado pelo Sebrae/PR, o evento, que acontecerá simultaneamente em 47 cidades brasileiras, pretende mobilizar e inspirar empreendedores, com cases de liderança de startups de sucesso.

“O evento vai mobilizar todo o ecossistema ligado a rede de startups da região, além de fortalecer a rede local de empreendedorismo e inovação para a geração de negócios de alto impacto”, afirma o consultor do Sebrae/PR, Fabrício Bianchi.

Caroline Caracas está entre os palestrantes convidados do evento, junto como nomes como Pedro Renan Siqueira de Assis, diretor de marketing da We Do Logos; e Felipe Wasserman, CEO da Petite Box. Após 20 anos de experiência como executiva de marketing em grandes empresas, Carol Caracas decidiu investir na área de educação e empreendedorismo digital. “Eu entendi que a internet me permitiria viver da minha paixão aliada a um novo estilo de vida, mais livre e com mais propósito, que me ajudaria a recomeçar às vésperas dos meus 40 anos”, afirma. Assim surgiu a Marketing Minds, uma empresa de consultoria e treinamentos e, na sequência, o Empreenda-se, um programa online de coaching e mentoria dedicado a ajudar profissionais em transição de carreira a realizarem a sonhada transição de empregado a empreendedor.

Durante o Startup Day, Carol vai compartilhar sua história, dar dicas e exemplos práticos desse mercado, com o objetivo de abrir os olhos dos participantes para os negócios digitais e as formas de alavancar resultados por meio da internet. “Com a internet, qualquer um pode vender ou prestar serviços para qualquer outra cidade do mundo e esta é uma ótima oportunidade para empreendedores, especialmente das cidades menores, que não querem ficar restritos ao seu local de atuação. Basta quebrar seus paradigmas e construir uma visibilidade e autoridade para seu nicho de mercado”, garante.

As inscrições para o Startup Day são gratuitas e podem ser feitas pelos telefones (43) 3373-8012 ou (43) 3373-8010. O evento será realizado na sede do Sebrae/PR em Londrina, , das 8h30 às 18 horas, de 22 de setembro. As vagas são limitadas.

SERVIÇO – Startup Day – Sebrae/PR

Data: 22 de setembro de 2016

Horário: das 8h30 às 18h

Local: Sebrae/PR

Endereço: Avenida Santos Dummont 1.335 – Londrina/PR

Vagas limitadas.

Quem é Caroline Caracas

Transformar sua paixão em negócio, ganhar liberdade para gerenciar o próprio tempo e trabalhar de qualquer lugar – “Como empreender e conquistar seus sonhos, sem depender do sistema tradicional do emprego? ” - são os assuntos abordados por Carol Caracas. Ela é coach de Empreendedorismo e Negócios e, aos 40, depois de 20 anos de atuação como executiva de marketing de grandes empresas, decidiu recomeçar e investir numa antiga paixão: a área da educação. Descobriu no empreendedorismo digital e na educação online um modelo prazeroso de negócios, que a levou a criar o primeiro congresso online de marketing no Brasil, o Marketing Minds, com mais de 100 palestrantes e 20 mil inscritos em duas edições; fundou a Marketing Minds e o Empreenda-se, um programa online que oferece conteúdo, sessões de coaching e mentoria, voltado para transição de carreira de empregado a empreendedor. “Todo mundo hoje consegue transformar sua paixão em negócio e ter lucro, basta saber utilizar as estratégias digitais corretas”, garante.

CBS Comunicação