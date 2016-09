Nova tradução da Bíblia apresenta texto em linguagem primorosa e acessível

Religião

O Brasil está prestes a ganhar uma nova tradução da Bíblia, diferente de todas as outras versões. Após seis anos em desenvolvimento, a Nova Versão Transformadora será lançada em 31 de outubro. O projeto inovador da Editora Mundo Cristão recorreu às melhores fontes disponíveis nas línguas ancestrais da Bíblia a fim de transmitir a mensagem bíblica aos leitores de hoje de modo tão claro e relevante quanto os textos originais comunicaram aos leitores e ouvintes do mundo antigo.

“Enquanto a grande maioria dos le itores não puder ler o texto nas línguas originais, haverá a necessidade de novas traduções”, afirma o coordenador do projetoEstevan Kirschner, doutor pela London School of Theology.“Além disso, elas são e continuarão necessárias em razão da própria dinâmica da vida, da cultura e da língua de um povo”,conclui.

Pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro/Ibope Inteligência, em março de 2016, aponta que a Bíblia Sagrada é o livro mais lido do Brasil. Com a proposta de levar a novidade a leitores de todo o país, a editora imprimirá logo na primeira tiragem meio milhão de exemplares. Um marco no cenário editorial brasileiro.

Indicada para leitores de todas as idades, a NVT usa vocabulário e estruturas gramaticais de uso comum nos dias de hoje, esclarecendo metáforas, temas arcaicos e expressões de difícil compreensão. Além disso, conta com mais de 4 mil notas de rodapé, que buscam facilitar o entendimento e contextualizar a realidade dos tempos bíblicos.

Com um projeto gráfico moderno e arrojado e acabamento impecável, a NVT alia tradição e modernidade e conta com diversas opções de capa, desenvolvidas para alcançar a preferência de diferentes perfis de público.

Mundo Cristão comunicação