Grupo de Estudos em Prática de Ensino debate formação docente do ensino superior

O Grupo de Estudos em Prática de Ensino (GEPE) promove na próxima quinta-feira (22), das 14h30 às 17h30, no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas, a mesa-redonda "Desafios da formação docente do ensino superior". O evento é aberto ao público. Os palestrantes são a professora Léa das Graças Camargos Anastasiou (UFPR), professor Paulo Sérgio Negri (LABTED) e professora Gisele Maria Andrade de Nóbrega (GEPE).

Agência UEL