SEST SENAT oferece atendimentos de saúde gratuitos a motoristas de ônibus

Em Londrina, a ação ocorre na sexta feira (23), dás 9h às 17h, nas linhas rodoviárias da Viação Garcia e Brasil Sul

O projeto Transportando Saúde nas Cidades, desenvolvido pelo SEST SENAT tem como objetivo oferecer bem-estar e melhores condições de saúde aos trabalhadores do transporte, contribuindo para um trânsito mais seguro.

Durante a ação, os motoristas receberão dicas nutricionais e orientações sobre os riscos do uso de álcool e drogas. Também serão realizados atendimentos de saúde bucal, aferição de pressão arterial e aulas de ginástica laboral, com foco na prevenção de doenças da coluna. Eles também serão orientados quanto às ações de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes desenvolvidas dentro do projeto Proteger, do SEST SENAT. O objetivo é despertar nesses profissionais um olhar crítico sobre a temática e incentivá-los a se tornarem agentes de proteção social na redução desse tipo de crime.

