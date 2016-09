​Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 20/09/2016

Primeira Leitura (Pr 21,1-6.10-13)

Leitura do Livro dos Provérbios.

1O coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente; ele o dirige para onde quer. 2O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. 3Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. 4Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados não é senão o pecado. 5Os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. 6Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que procuram a morte. 10A alma do malvado deseja o mal, ele olha sem piedade para o seu próximo.11Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil, e quando o sábio é instruído, ele adquire mais saber.12O justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. 13Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 118, 1.27.30.34.35.44)

— Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos!

— Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo!

— Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios!

— Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos.

— Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração a guardarei.

— Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade.

— Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre, eternamente a cumprirei!

Evangelho (Lc 8,19-21)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 19a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. 20Então anunciaram a Jesus: “Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver”. 21Jesus respondeu: “Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus, e a põem em prática”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Precisamos ouvir e colocar em prática a Palavra de Deus

Ouvir a Deus é um exercício diário, que precisa ser praticado a cada dia, sobretudo, porque não somos mais crianças, perdemos a inocência original

“Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus, e a põem em prática” (Lucas 8, 21).

Gosto demais deste Evangelho, não que eu não goste dos outros. Este Evangelho é muito claro para nos mostrar coisas belas e maravilhosas a respeito da nossa relação com Deus e Jesus, Seu Filho.

Enquanto muitos queriam mostrar para Jesus que Sua mãe e Seus irmãos estavam ali, Ele não desprezou nenhum de seus parentes. Pelo contrário, mostrou-lhes que para ser seu parente, próximo a Ele era necessário apenas duas coisas: primeiro, quem é mãe, irmão, parente de Jesus, filho de Deus, O escuta.

O mínimo que um filho pode fazer é escutar o pai! Aliás, uma criança quanto mais criança ela é, mais ela sabe distinguir a voz de seus pais. Aquela voz já está em seu coração, e quando acorda de manhã e não escuta nenhuma voz, nem a do pai nem a da mãe, como ela acha estranho. Ele pode estar onde for, mas de longe escuta a voz do seu pai ou da sua mãe, ela logo reconhece.

Filho é aquele que escuta e reconhece a voz do seu pai. Não somos filhos de Deus só porque somos chamados de “filhos de Deus”, mas porque viemos d’Ele! Isso é uma graça, mas ser filho de Deus é ouvir, em primeiro lugar, Aquele que é nosso Pai. É um exercício diário, que precisa ser praticado a cada dia, sobretudo, porque não somos mais crianças, perdemos a inocência original.

Quando nós perdemos a inocência na vida, vamos crescendo e paramos de escutar nossos pais para escutar o mundo. Na vida espiritual é assim também, deixamos de escutar a Deus, e escutamos o mundo, a carne, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades e os nossos prazeres. E quando está tudo sufocando e ruim, perguntamos: “Onde está Deus? Onde está Deus que não me escuta?”.

Se tem alguém que escuta muito bem, é Deus. Agora, quem tem dificuldade para escutá-Lo, somos todos nós; filhos que tiramos o coração de nosso Pai. Quando escutamos, obedecemos, pelo menos o bom filho é assim. A mãe diz: “Meu filho, faça isso!”, ele que é um bom filho, vai fazer.

Não basta ouvir a Palavra de Deus, não basta ouvi-Lo. É preciso ouvir e praticar! “Sou filho de Deus!”. Um bom filho, ou um mal filho? Por isso, meus irmãos, Jesus está nos ensinando que não basta termos laços carnais, não basta termos cargos, títulos.

Para ser de Deus, próximos de Jesus estes dois verbos devem estar gravados e cravados em nosso coração:ouvir e praticar. Precisamos praticar o que ouvirmos do coração de Deus!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn