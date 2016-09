Colégio Marista promove mesa redonda com candidatos a prefeito

Londrina

Na próxima quinta-feira, 22 de setembro, o Colégio Marista Londrina (Rua Maringá, 78 - Jardim Bancários) realizará uma mesa redonda com os candidatos à Prefeitura para cerca de 390 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Todos os candidatos já confirmaram participação.

O evento já é uma tradicional ação promovida pelo Colégio Marista e tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento da democracia, sendo um incentivo à participação política dos estudantes.

“Com a mesa redonda queremos estimular o interesse dos alunos pelas questões públicas e o hábito de acompanhar as atividades dos políticos, conhecer as propostas de cada partido. Nosso objetivo é promover um investimento na formação dos jovens para a cidadania, que vai para além da escola, é um investimento para o município e a sociedade como um todo”, afirma Marize Mazzolli Rufino, diretora educacional do Colégio Marista.

Durante o encontro, que acontece das 8 às 10h30, cada candidato terá 5 minutos para apresentar seu plano de governo; a ordem de apresentação será realizada por sorteio. Em seguida, todos responderão a cinco perguntas formuladas pelos estudantes. No fim do encontro, eles terão dois minutos para as considerações finais.