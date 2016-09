Escolha o caminho correto

Artigos e Opinião

O mundo não pode ser salvo pelos computadores, como imaginou Bill Gates. Estamos trabalhando para abrir o mundo para a liberdade, tanto no presente quanto para o futuro, mas fazendo tudo com base na Verdade. Há regras essenciais para que os seres humanos vivam de acordo com a Verdade, e estamos ajudando as pessoas a observarem essas regras, certificando-nos de que não tomem a direção errada. Na realidade, porém, há pessoas que escolheram o caminho errado e agora estão sofrendo no Inferno. Assim, gostaria que todos soubessem que, quanto ao seu destino depois da morte, não importa o quanto a pessoa tenha sido famosa, inteligente ou rica neste mundo; o importante é escolher o caminho correto.

Por meio de sua fundação de caridade, Bill Gates investe mais de quatro bilhões de dólares por ano em assistência médica, comida e vários tipos de infraestrutura em benefício de regiões atingidas pela pobreza na Ásia e na África. Ele diz que “ainda há muitas pessoas que não perceberam que o simples acesso a um computador não irá salvar o mundo. A geração de jovens que vive no atual universo computadorizado acha que o planeta irá se desenvolver e prosperar por meio da conectividade digital, mas eles precisam saber que na realidade há muita gente que não pode ser salva pelo mero acesso a um computador. As pessoas que morrem de fome na África não podem ser salvas. As que morrem por falta de assistência médica não podem ser salvas. As que morrem de doenças como a pólio não podem ser salvas”.

Na Índia, basta andar cinco quilômetros para fora de qualquer cidade para ver um mundo onde os computadores não têm nenhuma utilidade, num mundo de extrema escassez de bens e de muitas outras coisas. A riqueza pode ser um poder para salvar o mundo, e não nego de forma alguma o seu valor, mas não devemos esquecer o espírito de procurar algo sublime.

As reflexões desta coluna são extraídas de “As Leis da Justiça”, do autor e líder espiritual japonês Ryuho Okawa (IRH Press do Brasil).

O livro analisa a situação mundial deste início de século 21, tanto no aspecto político como no religioso.

Seus mais de 2.000 livros publicados, traduzidos para 28 idiomas, já venderam mais de 100 milhões de exemplares.