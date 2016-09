Nada é por acaso

Artigos e Opinião

A morte do ator Domingos Montagner, protagonista da novela "Velho Chico", em cartaz na Rede Globo, no último dia 15 deste mês, quinta-feira, definitivamente não foi por acaso e muito menos em vão. Muito pelo contrário!

Neste momento delicadíssimo que o país atravessa, com a revelação de tantos escândalos de corrupção na política nacional, em todos os níveis, desde o Mensalão do PT, partido do ex-presidente Lula, que era considerado, pela grande maioria do povo mais humilde, sobretudo na região nordeste, uma espécie de “salvador da pátria”, imagem exaustiva e competentemente explorada pelos seus marqueteiros, Duda Mendonça e João Mendonça, pagos a peso de ouro, pois receberam vários milhões de reais e de dólares, pelos serviços prestados ao PT e ao Lula, réus no STF por evasão de divisas e lavagem de dinheiro, juntamente com outros petistas, e quase consolidaram essa imagem, que o Lula, réu na Lava Jato, insiste em explorar, tentando passar a imagem distorcida e enganosa de perseguido político e injustiçado, só porque defende os pobres, até perante a opinião internacional.

Por mais que a justiça, através do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público, provem os crimes desse cidadão, para milhares, talvez milhões de incautos, se for condenado, ele poderá se transformar em uma espécie mártir, perseguido, só porque defendia os pobres, como insistem em afirmar a grande maioria dos partidários do petismo e do lulismo.

E, certamente, com a provável condenação do ex-presidente, ficaria no inconsciente coletivo e na memória dos seus admiradores, como o mártir dos pobres, “injustiçado pelos ricos e burgueses que mandam neste país”. Um verdadeiro absurdo que, infelizmente, passaria de pai para filho, por gerações, “endeusando” um personagem que, apesar da condição de retirante nordestino, semianalfabeto, vulgo “coitadinho”, na política, tirou a máscara e, infelizmente, revelou-se um indivíduo ardiloso, dissimulado, capaz de cometer e orquestrar uma organização criminosa para se perpetuar no poder e enriquecer a si, seus familiares e “companheiros”, ilicitamente com dinheiro público desviado das principais empresas estatais.

Considerando a verdadeira face de Lula, agora devidamente desmascarado, seria muito perigoso e trágico para o nosso país que isso acontecesse. Mais um mau caráter idolatrado por parcela significativa do povo. Um verdadeiro desastre!

Mas, quis o destino que uma tragédia, nas águas do Rio São Francisco, o “Velho Chico”, ceifasse a vida de uma pessoa verdadeiramente admirável, tanto por seu caráter, sua generosidade, sua competência profissional, seu carisma, sua história, sua vida, este sim, merecedor do estigma de se tornar uma lenda, talvez até um mártir que deu sua vida para abrir os olhos do povo e das autoridades sobre a importância de se recuperar o “Velho Chico”, hoje tão assoreado e abandonado, apesar da sua vital importância para a vida de milhões de vidas na região nordeste.

Assim, como cientificamente está provado que, a grande maioria das pessoas carentes de um ídolo, consciente ou inconscientemente têm predisposição à imediata substituição de seus “deuses”, quer sejam mártires ou ídolos, por outros, mais convincentes, certamente o nosso querido e saudoso ator Domingos Montagner, o “Santo dos Anjos”, pela sua magnifica trajetória meteórica e virtuosa, tomará, merecida e providencialmente o lugar de Lula, para a grande maioria daquele povo sofrido, e de todo o povo brasileiro, a começar pela literatura de Cordel que já deve estar cantando em homenagem a esse grande homem!

Obrigado Domingos Montagner! A sua partida não foi em vão!

Quanto ao Lula? Logo não terá mais condições de pagar ao MST para aplaudi-lo.

Luiz Rorato - Escritor, poeta, revisor, editor, artista plástico, ator, ilustrador, inventor, Empresário, contabilista e Bacharel em Administração de Empresas

luiz-rorato@hotmail.com